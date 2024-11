Wanda Nara sorprende tutti: il vestito è pazzesco

La presentatrice argentina si mostra in tutta la sua sensualità con un outfit da capogiro: la scelta spiazza i fan

Continua il successo di Wanda Nara con Love is Blind, l’amore è cieco, programma arrivato su Netflix da qualche settimana.

Un successo che va ad inserirsi in un momento particolarmente complicato della vita privata della presentatrice argentina. La separazione con Mauro Icardi sta avendo strascichi, non certo sorprendenti considerati i precedenti della coppia. Nelle ultime settimane le pagine di gossip hanno avuto parecchio materiale a disposizione, tra presunte liti tra Wanda Nara e l’ormai ex marito, la nuova relazione della showgirl con L-Gante e i video che l’attaccante del Galatasaray ha pubblicato sui social insieme alla sua ex.

Una situazione ribollente, aggravata dall’account spotify di Wanda Nara hackerato dai ‘soldati di Icardi’, tanto per testimoniare in maniera inequivocabile il clima che c’è tra l’ex coppia. Questo però non sta frenando l’attività professionale della donna che, da tradizione, aggiorna tutti i fan su Instagram. Lo ha fatto anche in occasione dell’ultimo successo, Love si Blind appunto, con un post in cui appare con un vestito pazzesco.

Wanda Nara celebra Love is Blind: vestito da sogno

“Siamo ancora primi, grazie a Netflix, Che Netflix per la fiducia in me – il messaggio pubblicato su Instagram – grazie al mio fantastico partner Dario Barassi e allo straordinario team di Love si Blind. Grazie per avermi seguito in ogni sfida e per averla trasformata in successo“.

Ad accompagnare la frase una serie di scatti, aperti da una foto in cui Wanda Nara si mostra con l’abito con cui ha presentato la prima puntata del programma. Un vestito lungo, nero, con una profonda scollatura che lascia intravedere il décolleté generoso dalla conduttrice sudamericana. Un abito brillantinato che ha raccolto quasi duecentomila mi piace, anche se Wanda Nara ha scelto di bloccare i commenti.

Decisione un po’ a sorpresa visto che solitamente la donna accetta complimenti e critiche sui social senza dargli troppo peso. Le ultime vicende, evidentemente, l’hanno spinta a cambiare idea, anche perché ultimamente i fan del Galatasaray hanno bersagliato di commenti, non sempre piacevoli, i profili di Wanda Nara. Una decisione che può essere legata proprio a questo aspetto, anche se nelle foto pubblicate successivamente c’è la possibilità di lasciare commenti.

Al di là di questo particolare, resta il fascino di Wanda Nara e la scelta di un vestito che fascia alla perfezione il fisico della presentatrice, esaltando le sue forme.