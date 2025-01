Spuntano nuove indiscrezioni sulla showgirl argentina e la battaglia legale con Mauro Icardi: i filmati potrebbero essere diffusi

Per Wanda Nara e Mauro Icardi sono settimane di scontro acceso. La rottura tra i due ha assunto le sembianze di una battaglia legale con accuse e minacce reciproche.

Scontro in tribunale, ma scontro anche sui social e tramite media, in una guerra ormai senza confini. La showgirl argentina ha da poco annunciato la separazione da L-Gante, una decisione presa per concentrarsi unicamente sui figli e per la sua situazione giudiziaria “complessa e dolorosa“. Chiaro il riferimento alla separazione da Mauro Icardi che si sta trasformando, come detto, in una battaglia legale senza esclusione di colpi.

In questo scenario si inseriscono le ultime dichiarazioni di Wanda Nara che torna ad attaccare l’ormai ex marito. Il calciatore, attualmente fermo per infortunio, avrebbe minacciato la donna di diffondere video privati ed intimi. Una rivelazione fatta nel corso del programma argentino Los Angeles de la manana, al giornalista Angel Brito.

Wanda Nara e i video privati: “Icardi mi minaccia”

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi ormai non si intravede possibilità di rappacificazione, nonostante qualcuno sui social colleghi la rottura della conduttrice con il rapper L-Gante ad un possibile ritorno di fiamma con l’attaccante del Galatasaray.

Non vanno però in questa direzione le dichiarazioni pubbliche della donna che è tornata ad attaccare l’ex marito in maniera esplicita. Dopo aver detto che non ha potuto sentire le sue due figlie a Natale (lo hanno trascorso con il padre), ha rivelato: “Quando se n’è andato da casa mia, ha giurato che mi avrebbe rovinato la vita“. Wanda Nara ha reso pubblica anche la minaccia che Icardi le avrebbe fatto: “Ha minacciato di diffondere video intimi, deve averne tanti – le sue dichiarazioni –. Siamo stati insieme per 12 anni e in casa avevamo più di 60 telecamere“.

La situazione si fa sempre più tesa quindi tra i due, con la donna che in altre dichiarazioni avrebbe anche accusato Icardi di aver pagato molte persone per parlare male di lei e rovinarle la reputazione. Strascichi di una relazione finita male e che ora si è tramutata in una battaglia legale con liti, accuse e minacce reciproche. Intanto da questa situazione si è tirato fuori L-Gante che, confermando la rottura con Wanda Nara, ha mostrato tutto il suo disappunto: “Questa telenovela continuatela voi” la frase del rapper che ha anche aggiunto di non voler tornare sull’argomento.