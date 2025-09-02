Calciomercato, chiusura col botto. Tre colpi da scudetto: Akanji all’Inter, Lois Openda alla Juve, Rabiot al Milan. Tre operazioni last minute precedute da una “bomba”: Gigio Donnarumma al Manchester City di Guardiola con un ingaggio faraonico: 15 milioni netti all’anno. Come dire: il portiere della Nazionale di Gattuso è passato dai petrodollari del Qatar (proprietario del PSG) a quelli di Abu Dhabi, cuore degli Emirati Arabi. Dai quattrini del presidente Nasser Al- Khelaifi e del fondo sovrano qatariota, alle fortune di Al-Mubarak, presidente del City nonché uomo di spicco del governo emiratino. Insomma, il procuratore di Gigio sa come muoversi tra le turbolenze del calciomercato; oltretutto il club parigino ha incassato 35 milioni di sterline essendo Donnarumma legato al PSG ancora per un anno.

Le ultime fiammate del mercato estivo

Il calciomercato si è chiuso lunedì 1° settembre alle ore 20. La successiva sessione invernale avrà invece inizio il 2 gennaio 2026 e terminerà il 2 febbraio 2026, sempre alle 20. Le ultime fiammate del mercato estivo hanno consegnato un quadro di sussulti: il blitz dell’Inter per Manuel Akaji (ma è partito Pavard). Lo scambio Dovbyk- Gimenez tra Milan e Roma è saltato. La Juventus ha acquistato l’attaccante che non ti aspetti: Lois Openda, operazione da 40 milioni con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto. Il Milan si è assicurato Adrien Rabiot, vecchio pallino di Allegri, per 3 anni; l’ingaggio del francese oscilla dai 3,5 milioni netti ai 4; al Marsiglia sono andati 10 milioni.

La Roma si è vista sfumare all’ultimo minuto l’acquisto di Embolo che, dopo aver atteso vanamente i giallorossi, ha infine dato l’ok al Rennes. L’Atalanta ha inseguito inutilmente Samardzic ma ha mantenuto in rosa Lookman, dopo il rifiuto della Dea alla proposta al ribasso del Bayern Monaco (25 milioni), l’Inter ne aveva messi sul piatto 42. Il nigeriano può finire in Turchia o Arabia.

Caso Vlahovic

L’attaccante serbo, già capocannoniere in serie A, resta alla Juventus visto che il PSG ha fatto muro per il ritorno di Kolo Muani che è stato girato al Tottenham. Il Napoli ha chiuso il suo mercato con Rasmus Hojlund: 50 milioni totali per il prestito con l’obbligo in caso di qualificazione alla Champions. In serata è stato definito il ritorno di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray all’Udinese. Straordinario il passaggio del cannoniere britannico Vardy alla Cremonese.