Calciomercato Juve: Pogba, a che punto siamo? Lui vuole tornare a Torino ma il Psg potrebbe tentarlo. Sembra davvero tutto pronto per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Le parti sono vicine e la volontà del calciatore sembra chiara: tornare a Torino per rilanciare la sua carriera. Eppure in Francia si parla dell’interessamento del Psg.

Pogba-Juve: avvicinamento all’orizzonte e l’ombra del Psg

Se ne parla da settimane, da anni se si contano tutte le estati in cui Paul Pogba sembrava dover tornare a Torino. Amatissimo dalla tifoseria, il francese ha lasciato davvero un bel ricordo in maglia bianconera, oltre a formarsi definitivamente come calciatore di alto livello. Ora il suo ritorno alla Juve sembra più imminente che mai. Il club bianconero confida molto sulla volontà del calciatore di tornare ma, come succede spesso quando si parla di un profilo di altissimo livello, più di un club si interessa e si intromette nelle trattative.

Stando a Rmc Sport, Pogba attenderebbe l’approdo di Zidane a Parigi per poi ascoltare la proposta di Campos. Il portale francese riferisce che l’arrivo del tecnico francese al Psg è imminente, nonostante le ripetute smentite da parte Alain Migliaccio, consulente di Zidane. E’ comunque facile immaginare quanto l’approdo di Zidane a Parigi possa spostare gli equilibri del mercato. Questo però non sembra preoccupare la Juventus, che confida molto nella volontà del calciatore francese di ritornare a Torino dopo alcune dichiarazioni che lasciano ben sperare i tifosi bianconeri.