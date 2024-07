Calciomercato, le trattative: Immobile verso il Besiktas, Zirkzee sempre più vicino allo United

Ciro Immobile, a 34 anni, potrebbe lasciare la Lazio per un trasferimento al Besiktas in Turchia per concludere la sua carriera calcistica. Il prestigioso club turco ha manifestato interesse attraverso un sondaggio diretto alla Lazio per l’acquisizione dell’ex attaccante della Nazionale italiana. La Lazio, che ieri ha presentato Marco Baroni ufficialmente a Formello, valuta il trasferimento di Immobile intorno ai 5 milioni di euro e sta cercando un sostituto adeguato.

Le trattative di calciomercato

Nel frattempo, Thiago Motta ha trascorso le prime ore alla Continassa con la Juventus dopo gli arrivi ufficiali di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram. Il club bianconero discuterà del futuro di Adrien Rabiot dopo gli Europei.

Paulo Fonseca ha svolto il suo primo allenamento a Milanello come nuovo allenatore del Milan, presentato da Zlatan Ibrahimovic. Con Joshua Zirkzee ormai in chiusura con il Manchester United che pagherà anche i 15 milioni di euro all’agente pur di assicurarsi l’attaccante del Bologna, il club meneghino è alla ricerca di una punta. “Abbiamo già un profilo”, ha assicurato Ibrahimovic. Nell’altro club milanese, l’Inter è in procinto di chiudere il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi con l’aiuto del suo agente.

Al Napoli, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola sono vicini a unirsi al club dopo le visite mediche, mentre Alessandro Buongiorno è in attesa di trasferirsi dal Torino dopo aver salutato i suoi ex compagni. La Roma ha accolto il nuovo acquisto Enzo Le Fee, centrocampista francese richiesto da De Rossi, arrivato per 23 milioni dal Rennes.

Il Como è attivo sul mercato: Pau Lopez è vicino all’arrivo per la porta, mentre si valuta l’acquisto di Rodri Sanchez dal Betis Siviglia per 6 milioni di euro. Il club lariano è in attesa di una risposta per il potenziale colpo di Raphael Varane, il difensore francese svincolato, che sta considerando l’offerta.