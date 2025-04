Capolavoro Pogacar. Trionfa in solitaria alla Freccia Vallone con un finale devastante sull’iconico Muro di Huy. Il vicentino Marco Frigo trionfa in casa Sinner sempre in solitaria, primo sul traguardo di San Candido. Due successi diversi nella forma ma ugualmente ricchi di emozioni, fascino e bellezza agonistica.

Un mercoledì di grande ciclismo

Freccia Vallone e Tour of the Alps hanno catturato l’attenzione di milioni di appassionati delle due ruote, grazie anche le dirette e differite televisive in quasi 200 Paesi. Merito della programmazione (a ridosso del Giro d’Italia), del richiamo di grandi campioni, della storia delle due manifestazioni, certo diverse tra loro per differente blasone ma ugualmente cariche di interesse sportivo (e non solo). Due corse di innegabile seduzione. La Freccia Vallone è partita sotto la pioggia da Ciney (Vallonia) alle 11.41; la terza tappa del Tour of the Alps (145,5 km con due GPM) ha lasciato Vipiteno alle 10.35 con l’australiano Storer leader della classifica generale.

La salita totem del Belgio: il muro di Huy

Anche in questa edizione numero 89 della Freccia Vallone (percorso lungo 205,2 chilometri) il momento più atteso è stato l’arrampicata conclusiva sul mitico Muro di Huy (tre passaggi, 1.300 metri diabolici, con un picco del 22 per cento) che nel 2023 ha segnato la vittoria di Tadej Pogacar e nel 1950 il trionfo di Fausto Coppi. La Freccia belga fa parte del Trittico delle Ardenne che terminerà domenica prossima con la Liegi, corsa che chiuderà la primavera delle Classiche Monumento dopo Sanremo, Fiandre e Roubaix.

A 50 chilometri dal traguardo la Freccia Vallone si accende. Folla nonostante il maltempo. Temperatura sotto i nove gradi. Fa freddo. Diluvia. Si registrano cadute. Pogacar ed Evenepoel si marcano stretti. Ultimo passaggio sul traguardo di Huy. Suona la campana. Tensione alle stelle. Tre norvegesi in fuga (Foss, Dversnes, Leknessund) ripresi a 7 chilometri dal traguardo. Poi apre il gas Pogacar, a metà muro ha una accelerazione devastante, crea il vuoto e in 500 metri di salita proibitiva (16 per cento) costruisce un capolavoro senza alzarsi dalla sella. Impressionante, la vittoria numero 94 della carriera.

L’ordine di arrivo

1. Pogacar in 4h50’ 15”, 2. Vauquelin (+10”), 3. Pidcock (+12”), 4. Martinez (+13”), 5. Healy (+13”), 6. Buitrago (+ 16”), 7. Gregoire (+16”) 8. Nys (+ 16”), 9. Evenepoel (+16”), 10. M. Schmid (+19”).

Il Tour of the Alps in casa Sinner

La terza tappa del Tour of the Alps è arrivata a San Candido, in Alta Pusteria, paese natale di Jannik Sinner da 46 settimane tennista numero 1 del mondo. Un paese dove l’85 percento è di madrelingua tedesca. Nel cuore delle Dolomiti la Carovana ha chiuso il percorso italiano; giovedì 24 aprile il Tour partirà da Sillian, comune austriaco del Tirolo orientale. La tappa Vipiteno-San Candido è stata breve ma tosta. In bella evidenza da subito Marco Frigo (fuga solitaria); il veneto, 25 anni, attacca da lontano, insiste, tira dritto, primo e solo al passaggio di Dobbiaco. A 20 chilometri dal traguardo conserva due minuti di vantaggio. Ha un buon ritmo. E lo mantiene fino all’arrivo. Vince in solitaria per la prima volta in carriera.

L’ordine di arrivo a San Candido

1. Frigo in 3h47’10 2. Hindley (+0.19), 3. Gee (+0.19), 4. Ciccone (+0.19), 5. Poole (+0.19), 6. Seixas (+0.19), 7. Damiano Caruso (+0.19), 8. Storer (+0.19), 9. Prodhomme (+0.19), 10. Bardet (+0.19).

La classifica generale

1. Storer 2. Ciccone (+0.41) 3. Seixas (+0.41) 4.Hindley (+.0.45) 5. Gall (+0.45) 6. Bardet (+0.47) 7. Poole (+0.53) 8. Cepeda (+0.56) 9. Piganzoli (+1.00) 10. Caruso (+1.05).