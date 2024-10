Capolavoro Sinner. Battuto in 2 set il russo Medvedev 6-1,6-4 al torneo di Shanghai. Jannik è in semifinale

Sinner è in semifinale al torneo cinese di Shanghai. Cinque partite, cinque vittorie. Giovedi mattina (ora italiana) ha battuto agevolmente il russo Medvedev in due limpidi set: 6-1, 6-4. La sfida n. 14 tra Jannik e il russo si è conclusa in scioltezza e rapidamente; comunque il russo resta in vantaggio nei confronti diretti (7-6). L’eterna sfida Jannik-Daniil continua. Ancora una volta Sinner ha brillato sul cemento di Shanghai. L’azzurro ha conquistato la semifinale del Masters 1000 cinese grazie alla quarta vittoria stagionale su Medvedev. Pratica sbrigata in 1h25’.

Match perfetto

Sinner ha dominato dall’inizio alla fine; ha concesso solo 9 punti al russo nel primo set. Poi nel secondo parziale c’è stata più partita ma Jannik ha indirizzato il match con il break nel quinto gioco recuperando da 0-40. L’azzurro ha così centrato la decima semifinale in carriera a livello Masters 1000; la quinta dell’anno dopo Indian Wells , Miami, Montecarlo e Cincinnati.

Il commento dell’azzurro

Sinner a fine gara ha espresso tutta la sua felicità: ”Si, sono contento di essere in semifinale. Oggi è stata una ottima partita. Medvedev ha avuto un problema alla spalla e non è riuscito a tirare il dritto come avrebbe voluto. Abbiamo preparato bene il match e sono riuscito ad attuare il piano tattico. Vedremo cosa riuscirò a fare in semifinale”. Entusiasmo sui social perché “il n.1 ancora una volta è tra i primi 4 di un grande torneo di tennis. Aver battuto Medvedev con un limpido 6-1,6-4 dice il valore di Jannik che affronta sempre avversari di grande livello”.

Ora Sinner si riposerà e tornerà in campo sabato. È il caso di ricordare che il 2024 è per l’azzurro un anno d’oro: 14 tornei da protagonista, dagli Australian Open a gennaio alla semifinale di Shanghai.

Bolelli-Vavassori e Jasmine qualificati per le finals

Missione compiuta. Simone Bolelli 39 anni e Andrea Vavassori 29, sono la seconda coppia italiana a qualificarsi alle Finals dopo Bolelli-Fognini nel 2015. A Shanghai hanno ottenuto il pass per l’Arena di Torino (10-17 novembre), edizione più azzurra di sempre. Anche Jasmine Paolini e già qualificata in doppio con la Errani; un traguardo che suggella una stagione fantastica per la coppia tricolore che ha già infilato 3 successi importanti: Buenos Aires, Halle, Pechino.