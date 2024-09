Caso Sinner-doping, la Wada chiede un approfondimento: più tempo per il ricorso

La Segreteria del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha confermato, attraverso una dichiarazione al Corriere della Sera, che l’Agenzia Internazionale Antidoping (WADA) non ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Itia (International Tennis Integrity Agency) del 19 agosto scorso, che ha prosciolto Jannik Sinner da ogni responsabilità in merito alla doppia positività al Clostebol riscontrata nel marzo precedente. Il termine per presentare ricorso, di 21 giorni, è ormai scaduto, lasciando intendere che il caso sembrava chiuso. Tuttavia, ulteriori sviluppi potrebbero essere all’orizzonte, poiché la WADA ha dichiarato che l’indagine rimane aperta.

Il caso Sinner non è chiuso

Da Montreal, sede della WADA, l’agenzia ha specificato che il caso è ancora sotto esame. In base all’articolo 13.2.3.5 del Codice Antidoping, la WADA ha il diritto esclusivo di estendere il termine di 21 giorni per presentare un ricorso, facendo partire il conteggio dal momento in cui riceve ulteriore documentazione richiesta all’ITIA, l’agenzia indipendente che si occupa dei casi di doping nel mondo del tennis. Questo articolo del codice concede alla WADA una maggiore flessibilità rispetto ad altre organizzazioni antidoping, come Nado Italia. La WADA ha confermato di aver richiesto informazioni aggiuntive rispetto alle 50 pagine già fornite nella sentenza, mantenendo aperta l’indagine.

Documentazione richiesta e futuro dell’indagine

Nonostante la conferma da parte del TAS sulla scadenza del termine per il ricorso, la WADA ha dichiarato di aver avanzato specifiche richieste di approfondimento sull’indagine. L’agenzia non ha voluto rivelare né se ha già ricevuto la documentazione richiesta né quando. Questo dettaglio potrebbe influenzare il futuro del caso Sinner, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi legali. Al momento, il futuro dell’atleta resta incerto, con la WADA che potrebbe decidere di presentare appello una volta ottenuti i dati aggiuntivi.