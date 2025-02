La Procura della Figc ha acquisito l’audio della bestemmia di Lautaro Martinez al termine della partita Juventus-Inter, giocata il 16 febbraio e vinta dai bianconeri 1-0 all’Allianz Stadium. Nei giorni precedenti, il procuratore federale Chiné aveva richiesto e ottenuto dalla Lega Serie A le immagini relative a quella partita. Lautaro, che aveva negato di aver bestemmiato, sostenendo di aver solo pronunciato un insulto, si trova ora sotto inchiesta.

Lautaro in campo contro il Napoli

Nonostante l’indagine in corso, Lautaro Martinez sarà regolarmente in campo nella sfida-scudetto di sabato contro il Napoli, match decisivo per la corsa scudetto. I tempi per prendere una decisione disciplinare sono troppo stretti per impedire la sua partecipazione. Tuttavia, il capitano dell’Inter riceverà un avviso di conclusione delle indagini, e avrà la possibilità di patteggiare evitando una squalifica.

Possibile sanzione e rischio di squalifica

Secondo l’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva, l’uso di espressioni blasfeme durante una partita comporta una squalifica minima di una giornata. Se Lautaro fosse stato riconosciuto colpevole di bestemmia entro il giorno successivo all’accaduto, avrebbe rischiato una squalifica fino a due turni, in quanto capitano della squadra. Tuttavia, senza prove audio o video sufficienti, non era stato possibile procedere immediatamente con una sanzione. Il Giudice Sportivo non aveva preso alcun provvedimento, basandosi solo sul labiale.