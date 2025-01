Champions, assalto agli ottavi. Mercoledì notte memorabile: 18 partite in contemporanea, verdetti non senza sorprese. Bilancio in chiaroscuro per le cinque squadre italiane: quattro sono ancora in corsa, una è fuori (ma a testa alta). Benissimo l’Inter che a San Siro ha liquidato il Monaco 3-0 ed è passata automaticamente agli ottavi con un significativo quarto posto.

Il Milan ha perso a Zagabria (2-1) in una notte in cui si è buttato via; espulso Musah al 39esimo del primo tempo. Serata da dimenticare: persa partita, perso l’accesso diretto agli ottavi di finale e persi 15 milioni di premi Champions. Ora il sorteggio: o Juve o Feyenoord.

Bellissimo il pari dell’Atalanta nella tana del Barcellona: sfumati gli ottavi diretti ma ha i playoff sulla carta facili: o Sporting Lisbona o Bruges. Disastro Juventus a Torino: sconfitta netta (0-2). Il ko col Benfica ha pulito la Signora: altra serata negativa per i bianconeri puniti in avvio e poi nel finale. E’ mancato tutto, è rimasto solo il pass; squadra senza identità: ora il Milan o il PSV.

Infine il Bologna: pari a Lisbona (1-1) e tanti rimpianti. Sfumata la seconda vittoria dopo il Dortmund. La squadra di Vincenzo Italiano saluta la Coppa a testa alta. Va detto che l’esperienza in Champions dei rossoblù ha comunque dato dei segnali positivi nell’ultima parte del torneo. Un congedo dalla Coppa con un’altra grande prestazione.

Ricapitolando: otto squadre sono già agli ottavi, sedici ai playoff. La fase a girone, iniziata il 25 settembre, si è conclusa positivamente. La formula funziona. Venerdì 31 gennaio i sorteggi dei playoff. Gli ottavi si svolgeranno in marzo, i quarti in aprile, le semifinali in maggio, la finale il 31 maggio a Monaco di Baviera. Il sorteggio per gli ottavi sarà il 21 febbraio.

Le otto già agli ottavi

Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lilla, Aston Villa.

Le 16 ai playoff

Nell’ordine: Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Bayern, Milan, PSV, PSC, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lisbona, Bruges.

Le altre protagoniste

I parigini hanno demolito lo Stoccarda; trasferta di lusso (1-4) col favoloso tris di Dembelè. Ora il PSG fa paura. Il City di Guardiola è passato col brivido: 3-1 sul Bruges in rimonta. Ora il Real o il Bayern Monaco. Splendido il 3-0 del Real nella tana del Brest (0-3): fantastica doppietta di Rodrygo. Sorprende il Bayern: solo ai playoff dopo aver battuto lo Slovan (3-1). Bene le inglesi: l’Aston Villa ha battuto il Celtic (4-2), l’Arsenal ha espugnato Girona (1-2). Solo il Liverpool ha toppato in casa del PSV Eindhoven (3-2). Ma va ugualmente agli ottavi primo in classifica con 21 punti.