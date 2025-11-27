Tre vittorie (Napoli, Juventus, Atalanta) e una sconfitta in trasferta all’ultimo secondo (l’Inter a Madrid). Positivo il bilancio complessivo delle quattro squadre italiane in Champions. Alla quinta giornata (su 8), tutte le squadre italiane occupano una posizione di classifica interessante. L’Inter, quarta a pari merito con PSG, Monaco e Real Madrid, rientra nelle squadre che accedono agli ottavi; Atalanta, Napoli e Juventus restano in corsa per i Playoff. Nel dettaglio.

Il bilancio delle italiane in Champions

Martedì sera la Juventus ha vinto 3-2 sul campo norvegese del Bodo. La signora ha sofferto nel primo tempo poi è entrato Yildiz e ha svegliato la coppia Openda-David. Il turco ha cambiato faccia ai bianconeri. La scossa che serviva per restare in corsa. Soddisfatto Spalletti: “Vittoria preziosa e meritata: ho visto facce più serene”. Il Napoli ha ritrovato il successo in Champions battendo al Maradona il Qarabag 2-0. Miglior uomo in campo McTominay: ha sbloccato la partita al 21esimo e l’ha chiusa in acrobazia al 27esimo del secondo tempo. Serata top anche per Neres: la sua sforbiciata acrobatica resta la perla della serata. Da dimenticare solo la prova di Hojlund, che ha sbagliato un rigore e si è divorato di testa una occasione d’oro.

L’Inter di Chivu, invece, è stata beffata dall’Atletico Madrid all’ultimo secondo (2-1). Sconfitta amara, la quinta stagionale. Come era accaduto contro il Milan i neroazzurri hanno pagato la scarsa incisività offensiva. Lautaro sostituito ancora una volta e la difesa scricchiola. Ha ammesso l’allenatore: “Questa sconfitta fa male, il derby ci ha tolto energie”. Per l’Atalanta colpo grosso in Germania in casa dell’Eintracht Francoforte (3-0). Miglior uomo in campo il nigeriano Lookman, che è tornato ad alti livelli: gol e assist. Buona la prima di Palladino. La Dea più vicina ai Playoff. Ottima anche la prova di De Ketelaere, assist e terzo gol al 20’ della ripresa. Eccellente il gladiatore Hien.

Le sorprese del mercoledì

Due su tutte: l’Arsenal ha battuto il Bayern Monaco (3-1). I Gunners adesso sono primi da soli in Premier e in Europa. La seconda sorpresa l’hanno costruita gli olandesi del PSV (4-1) in casa del Liverpool. La squadra inglese ha collezionato la nona sconfitta nelle ultime 12 partite. Da segnalare anche la tripletta in 7 minuti di Mbappe, ora il francese del Real Madrid domina la classifica marcatori con 9 reti. Prossimo appuntamento il 9-10 dicembre (sesta giornata di Champions).