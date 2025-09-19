Prima giornata di Champions; bilancio dolce amaro per le quattro squadre italiane impegnate nella massima competizione europea. In sintesi: Inter corsara ad Amsterdam (2-0 all’Ajax), Juve pazzesca col Dortmund (4-4 in rimonta a Torino, pari al 96’), Atalanta affondata a Parigi (4-0), Napoli in rosso Manchester (2-0, azzurri in dieci per 70 minuti). Andrà meglio, si spera, alla seconda giornata (30 settembre-1 ottobre): Atalanta, Inter e Napoli giocheranno in casa rispettivamente con Bruges, Slavia Praga e Sporting Lisbona. La Juventus invece scenderà nella tana del Villareal, il club spagnolo sconfitto (1-0) in casa Tottenham, piegati da una clamorosa “papera” del proprio portiere, il brasiliano Luis Junior. Nel dettaglio.

Vlahovic e Thuram Re d’Europa

Entrambi autori di una magnifica doppietta. Il serbo della Juventus segna ogni 35 minuti, meglio di Kane e Mbappè. Subito protagonista in serie A e in Champions. Col Borussia in poco più di mezz’ora ha capovolto gli umori della notte: due gol e un assist. Il francese dell’Inter ha spento ogni polemica con due decolli su angolo. Lo schema Chivu su corner funziona.

Napoli, il cuore non basta

È il titolo in prima pagina del “Mattino” di Napoli che riassume il sentiment della città. Titolo che facciamo nostro perché fotografa con precisione la delusione e le aspettative di una tifoseria che credeva in una serata magica all’Etihad Stadium, regno di Pep Guardiola. Espulso dopo soli 20’ il capitano De Lorenzo (due leggerezze gravi); il che ha costretto Conte a ridisegnare la squadra togliendo il grande ex De Bruyne dopo 26’ per far entrare Oliveira. Kevin è uscito deluso ma avvolto dai cori festosi e riconoscenti dei suoi ex tifosi.

Superiorità netta dei padroni di casa (23-1 nei tiri). Finché ha retto il portiere Milinkovic (il migliore degli azzurri) è andato tutto bene, poi il gigante è stato bucato da un colpo di testa di Haaland all’11esimo della ripresa e dieci minuti dopo ha raddoppiato Doku e allora fine dei sogni partenopei. La partita di fatto è durata appena una ventina di minuti. Poi tanta sofferenza sulle barricate.