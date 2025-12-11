Champions, sesta giornata (su 8) della prima fase a eliminazione diretta; bilancio in chiaroscuro per le quattro squadre italiane: due vittorie e due sconfitte.

Comunque due serate di grande calcio con una sorpresa assoluta registrata martedì sera a Bergamo: l’Atalanta ha battuto in rimonta i campioni del mondo del Chelsea (2-1) conquistando il quinto posto con 13 punti alle spalle di un poker di corazzate. E cioè: Arsenal (18), Bayern Monaco (15), PSG e Manchester City (13).

Dea prima delle italiane. Sorpassata l’Inter (12), distanziate Juventus (9) e Napoli (7). Comunque tutte in corsa, a vario titolo, per accedere agli ottavi. Certo, Juve e Napoli devono stare aggrappate ai playoff, entrare cioè nel range dal nono al 24esimo posto.

Tutto sommato più agevole per le lombarde che giocheranno il prossimo turno 20-21 gennaio in casa: l’Inter con la capolista Arsenal, l’Atalanta con l’Atletico Bilbao che ha fermato mercoledì sera il PSG di Louis Enrique (0-0).

La Juventus vede i playoff

Mercoledì sera ha battuto i ciprioti del Pafos (2-0) dopo aver sofferto nel primo tempo. Reti nella ripresa di McKennie e David, tutto in sei minuti. L’americano e il canadese hanno scacciato la paura dopo un’ora di difficoltà e brividi. Ora, il 21 gennaio, arriverà a Torino il Benfica di Mourinho e gran finale a Monaco il 28 gennaio. Squadra rivitalizzata da Spalletti. La Juventus ha vinto 4 delle ultime 5 partite in tutte le competizioni.

Napoli, Europa a rischio

La sconfitta di mercoledì sera a Lisbona (2-0) contro la squadra di Mourinho ha complicato le cose. Gli azzurri di Conte sono ora al 23esimo posto e devono incontrare il Copenaghen in trasferta e lil Chelsea al Maradona. Una eventuale vittoria potrebbe non bastare per i playoff. A Lisbona si è salvato solo Politano, tutti gli altri sotto il loro standard abituale, anche se non e’ mancata la volontà. Ora Conte spera di recuperare Lobotka.

Inter beffata a San Siro

A San Siro martedì sera l’Inter è stata sconfitta (0-1) con un rigore dubbio a due minuti dalla fine. L’infortunio di Calhanoglu dopo soli 11 minuti e l’uscita di Acerbi dopo mezz’ora ha complicato le cose. La manovra si è fatta lenta e Thuram è apparso spento. Non è bastato un volonteroso Lautaro. Penalty esagerato ma Bastoni è stato ingenuo appendendosi alla maglia dí Wirtz.

Atalanta spettacolo a Bergamo

La squadra di Palladino ha battuto i campioni del mondo del Chelsea ed ora vola in Europa. Serata memorabile, londinesi ribaltati e Dea di fatto al terzo posto. Delirio a Bergamo, notte storica. Protagonisti assoluti dell’impresa in Champions il bomber Scamacca e De Ketelaere che hanno rimontato il gol di Joao Pedro. Gioia doppia per l’ad neroazzurro Luca Percassi che nella sua carriera da calciatore ha vestito la maglia proprio del Chelsea.