Champions League, atto finale per gli ottavi: come stanno messe le italiane

Champions League, quattro squadre italiane in campo. Due martedì 12 (Napoli e Inter), due mercoledì (Lazio e Milan). È l’ultimo turno di qualificazione per accedere agli ottavi. Otto i gironi con cinque-quattro club ciascuno. Un calendario iniziato il 20 settembre; hanno già gli ottavi in tasca: Bayern, Arsenal, Psg, Real Madrid, Inter, Real Sociedad, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Lipsia. Tre squadre in corsa per due posti nello stesso girone: Barcellona, Porto, Shaktar. Catalani in pole. Interessanti e in diretta tv gli incontri delle italiane.

NAPOLI-BRAGA: azzurri (relativamente) tranquilli. Per andare agli ottavi basta anche perdere con un gol di scarto. Il Napoli ha tre punti di vantaggio sui portoghesi e ha vinto all’andata in Portogallo 2–1. Il Real (15 punti) è già qualificato.

INTER-REAL SOCIEDAD: la qualificazione c’è. Resta in ballo il primo posto che permetterebbe all’Inter di evitare agli ottavi Bayern, City, Arsenal, Real Madrid. L’Inter è a pari punti con la Real con la quale ha pareggiato all’andata, ma è in svantaggio nella differenza reti generale.

ATLETICO MADRID-LAZIO: situazione analoga a quella dell’Inter. La Lazio ha già conquistato il pass per gli ottavi di finale e va a Madrid contro l’Atletico che la precede di un punto in classifica. Se fa il colpaccio, sorpassa gli uomini di Simeone e acciuffa il primo posto del girone E.

NEWCASTLE-MILAN: ai rossoneri di Pioli è rimasta una sola opzione (da secondo) per accedere agli ottavi. Cioè vincere in Inghilterra e sperare che il Psg perda a Dortmund. Se il Psg non perde il Milan arriva terzo e va in Europa League. Ciccando a Newcastle però sarebbe eliminato dall’Europa.