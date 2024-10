Champions League, bilancio positivo: tre vittorie, due sconfitte onorevoli (Milan scippato, Bologna a testa alta)

Bilancio Champions delle cinque squadre italiane: tre vittorie, due sconfitte (entrambe in trasferta) più che onorevoli. Si può rimediare. Il torneo ha finora vissuto solo due giornate. La prima fase si concluderà con l’ottava giornata mercoledì 29 gennaio 2025.

Tre vittorie, due sconfitte (entrambe in trasferta ) più che onorevoli

Tutto facile per l’Inter contro la Stella Rossa: netto il punteggio 4-0. L’Inter è imbattuta nelle ultime 10 partite casalinghe di Champions (8 vittorie, 2 pareggi). Il turnover voluto da Inzaghi ha pagato. In gran spolvero Taremi: 2 assist e il primo gol in neroazzurro. Eccellente Mkhitaryan.

Molto bene la Juve che a Lipsia: ha rimontato e vinto 3-2 nonostante sia rimasta in 10 uomini per l’espulsione di Di Gregorio al 14esimo del secondo tempo. Perfetta e coraggiosa la tattica di Motta: pur con un uomo in meno ha tolto un difensore ( Savona) e inserito il centrocampista brasiliano Douglas Luiz.

Un rullo l’Atalanta che ha steso in trasferta lo Shakhtar con un limpido 3-0 in 48 minuti. Ancora una volta il piccolo Lookman è stato il migliore in campo. Molto bene anche Kossounou ( insuperabile in difesa) e Samardzic ( ottimo tra le linee).

Bologna a testa alta ad Anfield

Il Bologna, accompagnato da Gianni Morandi, è uscito a testa alta dal tempio dei Reds. Il Liverpool non ha fatto sconti ma i rossoblu hanno giocato senza paura. Tutto sommato una buona prestazione. Sugli scudi Ndoye, una spina costante nel fianco della difesa inglese. Ha colpito la traversa e scheggiato Il palo.

Il Milan ha perso di misura (1-0) a Leverkusen sprecando un po’ troppo e reclamando alla fine un rigore che c’era. Il migliore dei rossoneri è stato Fofana, sempre in partita. Ottimo anche il portiere Maignan molto reattivo su Wirtz e Frimpong. Insufficienti Leao ( si è visto poco) ed Hernandez; solo benino Tomori in impostazione. Dopo Fofana il migliore è stato, oltre al portiere, la punta Morata utilizzato solo per l’ultima mezz’ora.

Euro esame per Lazio, Roma e Fiorentina

Ora la parola passa alla seconda Coppa Europea. La Lazio ospita oggi il Nizza (ore 18.45), la Roma in serata è ospite della formazione svedese Elfsborg. La Fiorentina debutta in Conference League ospitando i gallesi del New Saints. I Viola cercano la gara della svolta sotto gli occhi del presidente Rocco Commiso. L’allenatore Palladino ha preannunciato un rigoroso turnover.