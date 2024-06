La massima competizione per club in Europa è pronta a cambiare volto. La Champions League 2023/2024, infatti, è stata l’ultima edizione del torneo con il format che tutti conosciamo. Dalla prossima stagione, 2024/2025, il format della Champions cambia radicalmente e diverse sono le novità apportate, tra le quali l’inserimento di un unico grande girone che sostituisce gli otto da quattro tradizionali. Vediamo nel dettaglio tutti i principali cambiamenti in vigore dalla prossima stagione di Champions League.

Champions League: quante squadre partecipano dal 2024

Tra i diversi cambiamenti della Champions dalla prossima stagione, c’è quello che riguarda le squadre partecipanti alla fase finale del torneo. Dal 2024/2025, infatti, la Champions vedrà la partecipazione di 36 squadre anziché le tradizionali 32. Questo cambiamento vale anche per l’Europa League e la Conference League. Non cambia invece il modo in cui ci si qualifica per il torneo, legato come sempre al piazzamento in campionato.

Champions League: un unico grande girone

La novità più sostanziale del nuovo format della Champions è quella che riguarda i gironi. Infatti, dalla stagione 2024/2025, non ci saranno più gli otto gironi da quattro squadre ciascuno. Gli otto gironi saranno sostituiti da un singolo girone, che si può concepire come un unico campionato, una classifica unica con più partite e maggiori opportunità di incontri di alto livello.

Le 36 squadre saranno inserite in questo girone singolo e verranno suddivise in quattro fasce durante il sorteggio, affrontando due squadre da ogni fascia, inclusa la propria. Le partite non saranno più di andata e ritorno: si disputeranno otto gare, quattro in casa e quattro in trasferta, senza ulteriori incontri tra le squadre già incrociatesi.

Champions League: come ci si qualifica agli ottavi di finale

Come detto dalla prossima stagione cambia la fase a gironi, con l’introduzione di un girone unico, e di conseguenza cambia anche la modalità di accesso alla fase successiva, agli ottavi di Champions. Solo le prime otto squadre qualificate dalla prima fase avanzeranno direttamente agli ottavi, mentre le squadre classificate dal 9º al 24º posto si affronteranno in una fase playoff a eliminazione diretta. Quelle dalla 9º alla 16º posizione affronteranno i playoff come teste di serie, mentre quelle dalla 17º alla 24º non saranno teste di serie.

Le squadre dalla 25º alla 36º della classifica verranno eliminate. Le squadre eliminate, le ultime 12 della classifica, non godranno più del diritto alla “retrocessione” nelle altre coppe, dunque chi viene eliminato dalla Champions non giocherà l’Europa League. A partire dagli ottavi di finale, non ci saranno più restrizioni per i derby e si tornerà al formato dei due match, andata e ritorno.