Champions, quarta giornata: bilancio più che positivo per le 5 squadre italiane: 3 vittorie ( 2 in trasferta), 1 pareggio e una sconfitta di misura. L’Inter è la squadra italiana più vicina agli ottavi. Momento cruciale per i nerazzurri. Domenica c’è il Napoli.

Acuti di Milan e Atalanta

Vittorie storiche per il Milan di Fonseca e l’Atalanta di Gasperini. Milan galattico al Bernabeu, impresa d’altri tempi con il Real campione in carica, notte d’oro e 1-3 pazzesco. In gol Thiaw, l’ex Morata e Reijnders. Per Morata si è trattato del settimo gol al Real Madrid. Il migliore in campo Leao: più continuo nel coprire, efficace più del solito all’attacco; determinante per il 2-1 e ha servito pure l’assist del tris.

Magico momento per l’Atalanta, la Dea non si ferma più. Dopo il bliz di Napoli in campionato, si è ripetuta in Champions vincendo a Stoccarda con i gol di Lookman e Zaniolo. Ancora una volta il piccolo angloafricano è stato miglior uomo in campo. La punta di diamante dell’Atalanta ha qualità e guizzi. Molto bene anche De Ketelaere, il numero con cui ha servito Lookman è stato favoloso. Bene anche Zaniolo che ha sostituito Retegui verso lo scadere. Tre punti pesanti per i bergamaschi ad un passo dalle prime otto.

Inter di ferro, Juventus d’orgoglio

L’Inter di Inzaghi vede gli ottavi. Ha battuto l’Arsenal a San Siro con un rigore trasformato da Calhaloglu. Ora la vetta è a due punti. Il turnover voluto da Inzaghi ha funzionato, grazie anche ad una difesa al top: zero gol presi dopo 4 partite.

La Juventus ha pareggiato a Lille 1-1 con un rigore trasformato nella ripresa da Vlahovic (21 gol nel 2024). Miglior uomo in campo Conceicao: spina costante nel fianco francese. Indovinata la formula adottata da Motta con Koop, Yildiz, Conceicao e Vlahovic insieme dall’inizio. Molto bene anche Cambiaso (sopratutto nella ripresa) e Gatti che ha aiutato anche la fase offensiva.

Bologna beffato dal Monaco

La squadra di Vincenzo Italiano è stata sconfitta al Dall’Ara dal Monaco con un gol negli ultimi minuti. Rossoblu ancora a zero gol; ma con i francesi, secondi in League 1, hanno lottato meritando il pareggio. Annullato il gol di Castro al 42esimo del primo tempo. Sugli scudi il portiere Skorupski, miglior uomo in campo.

La classifica

La classifica dopo la quarta giornata: Liverpool punti 12; Sporting, Monaco, Brest, Inter 10; Barcellona, Borussia Dormund, Aston Villa 9; Atalanta 8; Manchester City, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic, Dinamo Zagabria 7. Con 6 punti: Bayern Monaco, Real Madrid, Benfica, Milan, Feyenoord, Bruges, Atletico Madrid. A quota 5 il PSV. Con 4 punti Paris Saint-Germain, Sparta Praga, Stoccarda, Shakhtar Donetsk. Con 3 punti il Salisburgo e con 1 punto il Bologna. A zero punti Lipsia, Sturm Graz, Young Boys, Stella Rossa e Bratislava.

Ricordiamo che le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale. Chi arriva dal nono al 24mo posto invece dovrà affrontare gli spareggi.