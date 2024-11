Che serata! Sinner e la Nazionale di Spalletti in contemporanea. Chi farà più ascolti? Il tennis o il calcio? Vincerà la Sinnermania, nuovo fenomeno mediatico, o il calcio è sempre il calcio con i suoi numeri esagerati e la sua granitica seduzione e dunque non c’è storia? Calma. Apparentemente è così ma le cambiano. Un dato: l’anno scorso l’atto conclusivo del Masters di Torino ha inchiodato ai televisori 6.686.000 spettatori, una settimana dopo la Coppa Davis a Malaga ( Sinner contro De Minaur) ha registrato picchi vicino ai 7 milioni tra Rai2 e Sky. Numeri ripetuti con i 2 Slam vinti quest’anno dalla Volpe Rossa. Lo scrittore Sandro Veronesi offre un suggerimento ai telespettatori sui 2 grandi eventi in contemporanea di stasera: “Fate zapping. Magari conviene spostarsi sull’altro canale ai cambi di campo. Penso che saremo in tanti a preferire Sinner, ma non è per snobbare la Nazionale: questo è un momento d’oro del tennis e non so quanto durerà. Per chi è appassionato di tennis, è fondamentale afferrare il momento”. Comunque una certezza c’è: c’è tanta voglia di Italia. Siamo tutti tifosi.

Sinner-Medvedev alle 20.30 su Rai 2 e Sky

Il match che vale la semifinale sarà trasmesso da Rai2 e Sky. È la terza partita di Jannik alle ATP Finals. Il n.1 del mondo sfiderà stasera Medvedev ed è vicino alla qualificazione alle semifinali. Su entrambi i campi – Torino e Bruxelles – tira aria di match point. A Sinner basta vincere 1 set contro il russo per approdare alle semifinali del Master di Torino. Così come a Spalletti basta 1 punto a Bruxelles, contro il Belgio, per qualificarsi ai quarti di Nations League. Sinner ha commentato:” E bello che giochiamo insieme una grande serata. Io tifo la Nazionale”. Si era parlato in un primo momento di anticipare Sinner-Medvedev per smarcarsi dal pallone, ma l’idea è stata subito scartata per paura di impoverire il match serale (De Minaur-Fritz). L’ultima vittoria di Jannik contro l’americano ha raccolto quasi 3 milioni di spettatori, tra Rai e Sky; quella recente degli azzurri a Parigi più di 5 milioni.

Belgio-Italia alle 20.45 su Rai 1

Diretta su Rai1. L’Italia ha il match- ball per i quarti di Nations. Spalletti è fiducioso. Squadra fatta: gli azzurri con il solito 3-5-1-1, sistema ormai assimilato. Ecco l’11 di partenza: Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. In panchina: Vicario, Meret, Comuzzo, Gatti, Okoli, Savona, Udogie, Locatelli, Pisilli, Maldini, Raspadori, Kean. Il Belgio sarà guidato da Lukaku.