E’ morta Matilde Lorenzi. La giovane sciatrice della squadra azzurra di sci alpino, originaria del Piemonte e cresciuta sui pendii del Sestriere, avrebbe compiuto vent’anni a novembre e sognava di diventare una campionessa delle discipline veloci. La sua vita è stata spezzata da un drammatico incidente durante un allenamento sulla pista Gravand G1 in Val Senales, dove si allenava insieme ad altri atleti sotto la guida degli allenatori della Nazionale italiana.

L’incidente in Val Senales

Il tragico incidente è avvenuto ieri, lunedì 28 ottobre, a oltre 3.000 metri di altitudine, sul ghiacciaio bolzanino. Matilde stava affrontando un tratto del percorso ad alta velocità quando ha perso il controllo degli sci, che si sono divaricati, causando una violenta caduta con impatto frontale sulla neve. Un attacco degli sci si è sganciato, facendola volare fuori pista in modo impressionante. L’intervento dei soccorsi è stato immediato: intubata sul posto, è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bolzano. Le prime indagini hanno confermato che la pista rispettava tutte le norme di sicurezza, e ulteriori controlli sono stati programmati per accertare ogni dettaglio.

Chi era Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi era una giovane promessa dello sci italiano, con una passione per la velocità che coltivava sin dall’infanzia. Cresciuta in una famiglia legata a questo sport, con una sorella maggiore, Lucrezia Lorenzi, già affermata slalomista, Matilde aveva iniziato a competere a livello internazionale quattro anni fa. Aveva ottenuto il suo miglior piazzamento in Coppa Europa nel 2023, classificandosi undicesima nel superG di St. Moritz, segnando una crescita costante e promettente.

Fin da piccola, Matilde sentiva il richiamo della velocità, seppur accompagnato da un rispetto per i rischi dello sci. In una sua dichiarazione, raccontava di avere “paura di andare troppo veloce” – una paura che aveva saputo domare attraverso la crescita tecnica e l’esperienza accumulata negli anni. Il suo talento e il suo impegno l’avevano portata a vincere un campionato italiano in superG, imponendosi davanti a sciatori più esperti come Laura Pirovano e Nicol Delago. Aveva inoltre partecipato ai Mondiali Juniores di Chatel, dove si era piazzata sesta in discesa e ottava in superG.

Le passioni oltre lo Sci

Oltre alla passione per lo sport, Matilde era una ragazza dai molteplici interessi. Amava condividere momenti di vita su Instagram, dove appariva sorridente, sia sui podi dei campionati italiani sia in vacanza al mare, immortalata in un selfie dalle spiagge di Ibiza con lo sfondo del famoso scoglio di Es Vedrà. Nei momenti liberi, lontana dalle piste, si dilettava in cucina, specialmente nella preparazione di dolci. La lettura era un’altra delle sue passioni, così come l’uncinetto, un’attività che trovava rilassante e che l’aiutava a distendersi prima delle gare.