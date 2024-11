Ogni settimana, oltre ai gol e alle giocate spettacolari, non mancano dichiarazioni che fanno discutere, sorridere o riflettere. Allenatori, giocatori e dirigenti spesso regalano momenti di colore con commenti che rispecchiano emozioni a caldo, polemiche o veri e propri siparietti. L’ultima giornata di campionato non ha fatto eccezione: tra battute pungenti, ammissioni di errori e frecciatine agli avversari, alcuni protagonisti della Serie A hanno lasciato il segno anche ai microfoni. Aspettando le coppe, ecco una raccolta delle dichiarazioni più significative e curiose.

Furia Nesta per il gol annullato in Monza-Milan

“Stiamo complicando il calcio…”. Alessandro Nesta è furioso nel post partita di Monza-Milan, partita persa per 1-0 ma con un gol annullato ai brianzoli che ha fatto molto discutere. “Ma che fallo era? Stanno rovinando il calcio, c’è un regolamento folle, si deve tornare ad arbitrare come una volta, alla gente non piacciono le partite spezzettate da mille falli”. “C’è il Var, puoi andare a rivederlo e poi decidere se è fallo o meno, comunque il calcio una volta era più semplice. I primi dieci minuti capivi il metro di giudizio e ti adeguavi. Oggi invece…”.

Antonio Conte incorona l’Atalanta

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha analizzato la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta di Gasperini per 3-0. “Fino ad adesso non abbiamo fatto bene, ma benissimo. Abbiamo incontrato una squadra forte, più forte di noi in questo momento e l’avevo detto in conferenza, non per mettere le mani avanti, ma io analizzo le situazioni. L’Atalanta è da tanti anni che sta facendo un percorso, da tanti anni va in Champions, ha una rosa strutturata in maniera tale che deve far paura e tutti quanti. Noi dobbiamo prendere questo tipo di partite e valutarle perché fanno parte di un percorso. Non dimentichiamo che loro l’anno scorso loro sono arrivati in Champions e noi decimi. Loro fanno le coppe e noi no, sono più strutturati”.

La Roma perde ma per Juric è stata un “grande partita”

La Roma perde ancora in un’altra trasferta da incubo. Juric però resta ottimista e vede ancora positivo: “Su tante cose la Roma ha fatto una grande partita e creato tante occasioni, poi abbiamo fatto errori che si pagano. Mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una partita pazzesca come intensità e intenzioni. Abbiamo perso una partita giocata ad ottimi livelli. Anche l’errore di Zalewski è grosso come accaduto con l’Inter, sono troppo grossi. Così diventa difficile, speriamo che passi questo momento. La rosa ha dimostrato anche oggi di avere dentro il sangue il mio gioco. Cominciano a divertirsi con questa idea di dominio, ho visto spunti interessanti”.

Lautaro polemico per il recupero

Lautaro Martinez ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Venezia. Queste le sue parole: “E’ successo che nel primo tempo sono stati dati 0 minuti di recupero, nel secondo tempo. Per andare avanti dobbiamo migliorare tutti. Se continuiamo così il calcio va avanti, noi ci fermiamo. La rabbia dipende da questo, non per aver preso gol. Ci prendiamo questi tre punti e andiamo avanti”.