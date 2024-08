Chiesa, foto da urlo della nuova moglie: in Inghilterra è già una star

Federico Chiesa si appresta ad iniziare la nuova avventura al Liverpool: la moglie, Lucia Bramani, infiamma l’Inghilterra con i suoi scatti.

Il caso è chiuso. Un’estate intera a domandarsi che fine avrebbe fatto Federico Chiesa e alla fine la soluzione è stata quella più logica: la Premier League. Dopo essere stato escluso dalla Juventus ed essere diventato un caso da risolvere per Giuntoli, negli ultimi giorni di mercato è arrivata la fiammata che ha levato le castagne dal fuoco per la società e il calciatore. È stato il Liverpool ad approfittare dell’occasione e a far saltare il possibile inserimento dell’Inter.

L’attaccante, ormai ex bianconero, ha già salutato squadra e vecchi tifosi, ed è pronto ad iniziare la sua nuova vita in Inghilterra. Una nuova vita in un’estate che è stata già importante per la sua vita, personale questa volta. Il matrimonio con la storica fidanzata Lucia Bramani è stato celebrato poco più di un mese fa, con un cerimonia che ha catalizzato l’attenzione dei siti di gossip, ma anche di tifosi e curiosi, tanto che lo stesso Chiesa non ha lesinato autografi e selfie prima di dire il più atteso sì.

Ora che di sì ne è arrivato un altro, al Liverpool, la coppia è pronta a iniziare la vita matrimoniale in un nuovo paese, dove la bella Lucia ha già fatto centro. Gli ultimi scatti della 23enne modella hanno fatto girare la testa a diversi fan e fatto scalpore anche in Inghilterra.

Lucia Bramani, moglie di Chiesa, già apprezzata in Inghilterra

Le immagini spiegano meglio di qualsiasi parola il perché del successo di Lucia Bramani. Affermata modella, laureata in psicologia, sui social vanta un seguito di quasi trecentomila follower che restano incantati davanti ai suoi scatti.

Foto di vita quotidiana, in cui non mancano però anche immagini ad alto carico di sensualità. Lo sono anche le ultime pubblicate. “Nuotare, mangiare, dormire, ripetere” scrive (in inglese, naturalmente) postando le foto di quelli che probabilmente sono gli ultimi giorni di vacanza. Tra le immagini pubblicate spiccano quelle dove lei appare in bikini, sfoggiando un fisico da urlo.

Scatti che ovviamente hanno conquistato i fan che non hanno lesinato complimenti tra i commenti e che hanno fatto breccia anche nel cuore degli inglesi. Di solito molto attenti alla vita privata dei propri beniamini, i tifosi britannici sono pronti ad abbracciare Federico Chiesa e la moglie Lucia Bramani che si candida ad essere una delle wags più apprezzate della nuova stagione calcistica in Premier League.