È terminata in queste ore la tre giorni di test di Formula 1 sul circuito di Sakhir in Bahrain. Ora si pensa all’esordio di Melbourne che avverrà il 16 marzo. Indicazioni tutte da interpretare: Leclerc ha registrato il miglior tempo al mattino, mentre nel pomeriggio Russel ha piazzato il miglior tempo davanti a Verstappen. Da segnalare anche la crescita di Oscar Piastri mentre Hamilton ha badato solo al sodo.

Conferme Ferrari nella prima sessione: Leclerc il migliore del mattino seguito da Antonelli e Norris. Leclerc ha completato 66 giri in mattinata, 71 Antonelli, 57 Norris. Verstappen ha girato anche nel pomeriggio sperimentando tutto quello che poteva fare.

Nel team principal Ferrari, il francese Vasseur ha così commentato i test della Ferrari: “Ci sono condizioni estreme, il quadro è difficile, cambiano da sessione a sessione e non so il livello di carburante degli altri, quindi è difficile interpretare tutti. Concentriamoci su noi stessi come avevamo detto prima di venire, poi vedremo come andrà. È sempre troppo presto per dare giudizi. Se guardiamo la gerarchia degli anni precedenti non è poi stata la stessa delle qualifiche. Hamilton? Serve tempo per imparare”.

Leclerc migliore tempo nella sessione mattutina

Charles Leclerc davanti a tutti: giovedì terzo, venerdì mattina primo in 1’30.811. Secondo il sempre più sorprendente Kimi Antonelli su Mercedes (+0.077), terzo Lando Norris (+0.132). Il campione del mondo in carica, l’olandese Verstappen paga 398 millesimi dalla prima posizione. I test sono iniziati alle 8.01 e il primo a scendere in pista è stata la Red Bull del Tulipano accolta da un bel sole e da un vento fastidioso. Alle 8.09 il pilota Ferrari fa il miglior tempo e alle 9.04 lo migliora di una cinquantina di millesimi. Dopo due ore di test, di cambi gomme, di vari inconvenienti tecnici, si delinea la classifica della prima sessione.

Alle 11.13 bandiera rossa per una scena mai vista: l’esplosione della cabina del direttore di gara. Stop di fino alle 11.25; non succede più niente di rilevante e alle 12.00 sventola la bandiera a scacchi. Un’ora dopo è partita le sessione pomeridiana ed il primo a scendere in pista è stato Ocon (13.01).

La sessione pomeridiana si apre con un clamoroso errore della organizzazione che ha fatto entrare sul circuito di Sakhir nientemeno che un pullman. Incredibile. Immediata la bandiera bianca, prove interrotte, battutacce. Si riprende: Hamilton in cerca dell’assetto migliore mentre Gasly supera (-0.529) il tempo registrato in mattinata da Leclerc. L’Alpine stupisce. La sessione finisce (sotto i fari) con il miglior tempo di Russell, secondo Verstappen (+0.021),terzo Albon (+0.084), quarto Piastri (+0.374). Sesto Hamilton (+0.779), nono Leclerc (+1.245), decimo Antonelli (+1.343). Bandiera a scacchi alle 17.00.

Hamilton, copertina sull’iconica rivista Time

Non si discute d’altro nei box e dintorni (si fa per dire). In ogni caso vedere il campione inglese in copertina sulla prestigiosa rivista americana (sede a New York, 3,4 milioni di copie, 26 milioni di lettori in tutto il mondo) un certo effetto lo fa. Non foss’altro perché la direzione di Manhattan ha sempre scelto con la massima cura e competenza i personaggi del momento su scala mondiale. E così in passato è stato la volta di Trump, Putin, tre Papi, tanto per citarne alcuni.

Ma è la prima volta che finisce in copertina un pilota automobilistico, per di più targato Ferrari. La foto, fatta a Londra, ritrae Hamilton in abito bianco, in piedi e dietro a Lewis, in chiaroscuro, uno stallone nero di nome Aroma che si impenna proprio come il Cavallino di Maranello . Titolo: “Horse power”. Dice il sette volte campione del mondo: “Sono il primo ed unico pilota di colore che abbia mai praticato questo sport”.