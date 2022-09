Ciclismo, al via i Mondiali in Australia (18-25 settembre ): si comincia con la crono iridata di Top Ganna

Ciclismo, Mondiali in Australia (18-25 settembre). Partenza col botto all’alba italiana. E l’edizione n.95. Filippo Ganna a caccia del tris iridato consecutivo nella cronometro.

Poi l’8 ottobre in Svizzera, sulla pista di Grenchen, darà l’assalto al record dell’ora. Due fatiche titaniche. A Wollongong (città del Nuovo Galles del Sud, capitale Sydney) si profila una settimana ad alta intensità. Sono presenti tutti i più forti corridori del pianeta: da Pogacar ad Evenepoel .

MONDIALI DI CICLISMO, CALENDARIO UOMINI E DONNE

Fino a mercoledì sono in programma le cronometro: donne, uomini, élite, Under 23, junior, cronostaffetta mista. Poi da venerdì spazio alle corse in linea. Gran finale domenica 25 con una prova dura: 266,9 km con un dislivello di 3.945 metri. Fiducioso il c.t. azzurro Daniele Bennati anche se conosce (molto bene) la qualità della concorrenza. Ma dice di provare buone sensazioni . Ma le aspettative sono alte.

I PRIMI AZZURRI IN CAMPO

Sono gli specialisti della cronometro. Per gli uomini un trio certamente affidabile. Cioè Ganna, Affini, Sobrero. Per le donne due ragazze di assoluta garanzia: Elena Cecchini (bronzo l’anno scorso) e Vittoria Guazzini, vice campionesssa d’Europa a cronometro.

Molto interessante la cronostaffetta mista di lunedì . Un sestetto formidabile:Ganna,Affini e Sobrero con tre ragazze di indiscutibile valore come le due citate Cecchini e Guazzini insieme a Elisa Longo Borghini , bronzo olimpico 2016 e due volte iridata (2012, 2021).

GRAN FINALE CON LA NAZIONALE

Domenica 25 calerà il sipario sui Mondiali australiani. In gara gli azzurri con tre punte: Bettiol, Trentin, Bagioli. Percorso con salite selettive (sul Mount Keira, ascesa di 8,7 km, punte del 15%) e strappi brevi ma insidiosi con punte del 14%.

MONDIALI DI CICLISMO IN Tv

Il fuso australiano mette in difficoltà gli spettatori europei. Comunque è assicurata la diretta Rai2, Rai Sport, Eurosport. Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport player, Discovery +,SkyGo, Now tv.