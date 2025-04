Ciclismo, lo scalatore abruzzese Giulio Ciccone, 30 anni, punta di diamante del team statunitense Lidl-Trek, ha vinto in una volata ristretta la prima tappa del Tour of the Alps. Primo sul traguardo trentino di San Lorenzo Dorsino dopo 148,5 km su un tracciato riccio du saliscendi e due toste salite. Favorito del Tour insieme al romano Antonio Tiberi (quinto in classifica generale all’ultimo Giro d’Italia) alla prima uscita ha centrato una vittoria che gli mancava da troppo tempo, da quasi due anni. Vista la buona condizione fisica e mentale, domenica prossima sarà alla Liegi.

GARA DI CICLISMO SCOPPIETTANTE

È partito col piede giusto il Tour of the Alps, la corsa euro regionale in cinque tappe che unisce Trentino, Alto Adige e Tirolo e che soprattutto rappresenta un test significativo, in particolare per gli scalatori, in vista dell’imminente Giro d’Italia.

Un tracciato costantemente movimentato che non prevede arrivi in volata (sulla carta)e prove contro il tempo. Alle 11.33 ha preso il via ufficialmente la prima tappa di 148,5 km. Partenza e arrivo sempre a San Lorenzo Dorsino, due asperità di rilievo come Campo Carlo Magno (1.678 metri) e Passo Durone (1.022) con un dislivello di 3.129 metri.

Scaramucce iniziali, traguardo volante ad Andalo, tre fuggitivi tra cui Davide Baisi. Pickeringvincee lo sprint del GPM di Campo Carlo Magno. Gruppo compatto prima dell’ultima salita ma inizia inevitabilmente la selezione.

Ultimi 20 km di bagarre. Scollinato il Durone (Cepeda primo) la Carovana infila la lunga discesa che porta al traguardo con l’ecuadoreno Jefferson Cepeda in fuga coraggiosa ma con un margine esiguo.

Infatti a 10 km dall’arrivo viene ripreso.

FINALE THRILLING

A 8 km dal traguardo la strada comincia a salire. L’approccio è aggressivo. Mattia Bais tenta la sortita, dietro di lui una trentina di corridori. Gli uomini di classifica vigilano mentre il trentino Bais prosegue di buon passo.A 2 km dall’arrivo termina il suo sogno. Gruppo compatto. Tensione alle stelle. Volatona. Ciccone vince di forza e mestiere ben supportato dal suo team (Lidl-Trek) e festeggia la 11esima vittoria della carriera col suo gesto caratteristico. Cioè il lancio degli occhiali al pubblico.

ORDINE DI ARRIVO

1. Ciccone in 3h42’10” 2. Felix Gall 3. Seixas 4.Bardet 5.Stork 6. Hindley 7. Storer 8. Poole 9. Cepeda (+0.05). 1. Riccitello (+0.05).