Parte mercoledì 5 marzo da Laigueglia (Savona) la stagione ciclistica italiana. La semiclassica ligure inaugura, come da tradizione, il calendario tricolore che si concluderà in ottobre con quattro appuntamenti di prestigio: Tre Valli Varesine (7), Giro Piemonte (9), Giro Lombardia (11), Giro del Veneto (15).

Tre le corse di marzo, dopo Laigueglia, di notevole interesse per gli appassionati delle due ruote: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo. Nel dettaglio.

Trofeo Laigueglia (mercoledì 5 marzo)

Al via 25 squadre di cui otto World Tour (serie A), 9 Professional e 8 Continental. Gara di 197 km con un primo tratto vallonato, due Gp della montagna (Paravenna e Testico) ed un circuito finale con quattro scalate (Colla Micheri e Capo Mele).

Numerosi i corridori di spicco tra cui l’ex campione del mondo Kwiatkowski, l’astro nascente del ciclismo spagnolo Juan Ayuso. E numerosi gli italiani tra cui il campione d’Italia Alberto Bettiol. E poi Ulissi, Rota, Covi, Baroncini, Battistella, Velasco, Petilli, Brambilla, Covili, Marcellusi, Tinelli, Bortoluzzi, Cantoni, De Pretto, Garibbo, Ambrosini, Baffi, Persico, Tizza, Zurlo, Conti, Sbaragli.

Strade bianche (sabato 8 marzo)

Va in scena sabato prossimo la decima edizione delle Strade Bianche, una delle storiche corse ciclistiche italiane, altrimenti definita “la classica del nord più a sud d’Europa”. Una tappa di 213km. di cui 81,7 km. di sterrato divisi in 16 settori.

Punto cruciale di entrambi i tracciati, sarà il Muro di Santa Caterina prima di entrare in Piazza del Campo a Siena. Occhi puntati su Pogacar. Molti gli atleti di primo piano come Pello Bilbao, Mohoric, Maas, Carapaz, Gaudu, Kwiatkowski, Molleman, Formolo, Pidcock, Moscon, Cattaneo. Partenza dalla Fortezza Medicea alle 9.45.

Tirreno-Adriatica (10-16 marzo)

E’ la cosiddetta “Corsa dei due Mari” che attraversa l’Italia centrale toccando 5 regioni. In tutto 7 tappe per un totale di 1.130 km. Si parte con la cronometro individuale di Lido di Camaiore e si conclude a San Benedetto de Tronto tra scalata e valichi appenninici da attraversare. Tra i partecipanti da segnalare Filippo Ganna, Carapaz, Van der Poel, Bettiol, Girmay, Jonathan Milan, Quintana, Landa.

Milano-Sanremo (22 marzo)

La classicissima, edizione n. 116, è la prima delle cinque “classiche Monumento” della stagione. E’ la prima grande classica dell’anno. Partenza da Pavia ( novità assoluta) e il solito arrivo in via Roma a SanRemo dopo 289 km. Ancora una volta il favorito n.1 è Tadej Pogacar e tutti aspettano un suo attacco sulla Cipressa. Ci sarà anche Filippo Ganna, secondo due anni fa. Diretta integrale Rai ed Eurosport dal chilometro zero