Clamorosa gaffe in diretta: lo hanno confuso con un altro!

La gaffe in diretta è davvero clamorosa: lo hanno confuso con un altro, lo scambio di persona è davvero inatteso

Sulla bocca di tutti e riconosciuti da tutti. La vita dei calciatori, o comunque di chi gira intorno al mondo del calcio, spesso non è per nulla semplice. Aver a che fare con tifosi che quando ti riconoscono chiedono subito un autografo o un selfie può rendere complicata anche una semplice passeggiata.

Passare inosservato non è facile ed è anche per questo che molti calciatori e allenatori a volte decidono di prendere strade diverse, allontanandosi dal proprio paese e andando a cercare altrove un po’ di serenità in qualche campionato minore. Può esserci anche questo nella scelta di andare nella Saudi Pro League, anche se la motivazione principale è quasi per tutta economica visto i compensi che girano in Arabia Saudita.

L’ultimo ad aver abbracciato il calcio saudita è Stefano Pioli. Mentre Fonseca rischia l’esonero con il derby, l’ex allenatore del Milan ha accettato la proposta dell’Al Nassr e da qualche giorno ha preso in mano le redini della squadra di Cristiano Ronaldo. Un arrivo accolto con entusiasmo, anche se non manca qualche incidente di percorso, come la gaffe che lo ha visto incolpevole protagonista.

Gaffe con Pioli: non l’hanno riconosciuto

Può capitare quando si va ad allenare lontano da casa di non essere riconosciuto ed è ciò che è successo a Stefano Pioli in uno dei primi allenamenti all’Al Nassr.

In particolare un profilo su X dedicato a Ronaldo ha pubblicato una foto di uno dei collaboratori tecnici dell’allenatore italiano sul campo insieme al portoghese. Ad accompagnare l’immagine la frase “Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli nell’allenamento di oggi“. Peccato che, come detto, a fianco di CR7 non c’era l’ex allenatore del Milan, ma un suo collaboratore. Una piccola gaffe, comprensibile considerando che il tecnico è approdato in Arabia da pochi giorni e non è ancora ben conosciuto dai tifosi della sua squadra.

Potrà diventare famoso portando l’Al Nassr a competere per il titolo, sfruttando al meglio la classe di Cristiano Ronaldo. La squadra è al quarto posto in classifica nella Saudi Pro League con due vittorie e due pareggi dopo quattro giornate di campionato. La vetta dista una lunghezza anche se l’Al Ittihad e l’Al Hilal hanno una partita in meno. Distanza colmabile: toccherà a Stefano Pioli riportare l’Al Nassr in vetta alla classifica nel minor tempo possibile, dimostrando di poter vincere anche all’estero nella sua prima esperienza lontano dall’Italia.