Cristina Buccino infiamma i social con gli ultimi scatti della sua vacanza a Marrakech in Marocco: l’influencer ha fatto colpo

Da strabuzzare gli occhi. Cristina Buccino fa colpo con le ultime fotografie dalla sua vacanza a Marakkech. Sole e mare per la bella influencer e modella calabrese che si mostra in tutta la sua bellezza in alcuni scatti provenienti direttamente dal Marocco dove sta trascorrendo qualche giorno con le amiche, almeno da quanto si può capire dai post sui social.

Lì dove la Buccino è particolarmente attiva e seguita: sono tre milioni i follower che la seguono su Instagram, in un profilo che la influencer sfrutta per mostrare la sua strepitosa forma fisica. Le ultime immagini, come detto, la ritraggono spensierata e felice a Marrakech e i suoi fan apprezzano particolarmente gli scatti.

“Sei stratosferica Cris” le scrive uno dei suoi fan che, evidentemente, ha apprezzato le immagini della donna che si diverte insieme alle amiche e si mostra in bikini. Ma di complimenti se ne leggono molti tra i commenti all’ultimo post Instagram della modella: “Non solo bella…sensuale…elegante…ma decisamente da adorare” scrive un altro fan. E poi tra occhi a cuoricino e fiamme, c’è tutto il classico corollario di emoticon che valgono più di un complimento.

Cristina Buccino incanta i fan: Instagram in tilt

Le immagini di Cristina Buccino hanno fatto decisamente colpo, attirando l’attenzione anche dei tifosi di calcio. D’altronde la sua vita personale si è intrecciata in un paio di casi anche con quella di calciatori famosi.

La storia più chiacchierata è stata con Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo. I due hanno avuto una relazione pubblica quando il calciatore si è separato dalla ormai ex moglie, Amelia de la Osa Lorente. Proprio la donna accusò Hernandez e la Buccino di avere una relazione segreta con un post su Instagram che fece molto scalpore: “Ora puoi smetterla di tenere il piede in due scarpe, Lucas Hernandez. Te lo regalo, Cristina Buccino“.

Ma il francese, all’epoca al Bayern Monaco mentre ora gioca nel Psg, non è l’unico calciatore – stando ai gossip – che ha avuto una relazione con la influencer. Molto chiacchierato fu anche il presunto flirt con Cristiano Ronaldo, confermato anche dalla stessa modella in alcune dichiarazioni pubbliche. Acqua passata, ad ogni modo. La Buccino ora vive la sua vita lontana dal mondo del calcio e si gode la vacanza in Marocco facendo strabuzzare gli occhi ai suoi fan.