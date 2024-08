Clamoroso: dopo l’incredibile gesto è arrivata la proposta hot

Il gesto non è passato inosservato, diventando virale in pochissimo tempo: ora è arrivata anche la proposta hot, la risposta è divertente.

Il video è diventato virale e non era neanche difficile immaginare che sarebbe successo. Perché si può perdere alle Olimpiadi in tanti modi, ma quello ‘scelto’ da Anthony Ammirati strappa sicuramente un sorriso e fa parlare di sé. L’atleta francese era impegnato nei Giochi di casa nella gara di salto con l’asta, dominata neanche a dirlo dal recordman svedese Duplantis che ha vinto l’oro con un nuovo primato mondiale, arrivando a quota sei metri e venticinque.

Lui non ha certo avvertito il giallo dell’aria condizionata, mentre la sua gara è passata alla storia di questa edizione non soltanto per il suo record. Le qualificazioni, infatti, hanno messo in evidenza un altro atleta e non certo per le sue doti sportive. Anthony Ammirati, appunto, eliminato nel corso della gara con un ultimo salto che ha fatto scalpore. Nel provare a superare l’asta, infatti, il saltatore l’ha colpita (e fatta cadere) con le parti intime.

Un errore hot che ha scatenato i social con il video del salto di Ammirati che è diventato ben presto virale, attirando ironie e battute neanche troppo velate. Un incidente a luci rosse che ha spinto anche un sito web per adulti a presentare all’atleta una proposta decisamente hot.

Olimpiadi, proposta hot per Ammirati: la risposta dell’atleta

Stando a quanto riportato da TMZ, infatti, il vicepresidente di CamSoda, Daryn Parker, ha offerto una cifra spaventosa all’atleta per farsi vedere nudo sulle pagine del sito. Parker ha inviato una lettera all’atleta dove ha spiegato nel dettaglio la proposta, affermando che lo vorrebbe premiare per il suo “talento sotto la cintura“.

Come? Offrendogli 250mila dollari per uno spettacolo webcam di un’ora in cui Ammirati dovrebbe mostrarsi come ‘mamma l’ha fatto’. Una proposta che, al momento, non ha ricevuto una risposta ufficiale da parte del saltatore che però dopo qualche giorno di silenzio ha commentato il clamore suscitato dal suo ultimo salto con un video su TikTok, in cui ha scherzato sull’inattesa fama.

“Fai più clamore per il tuo pacco che per le tue prestazioni” la frase scritta da Ammirati sul social, accompagnata da una didascalia ancora più esplicita: “Non so davvero se prenderla bene oppure no“. Di certo, il 21enne – che non è riuscito neanche ad arrivare in finale – avrebbe preferito portare a casa una sorprendente medaglia, invece che sorprendere il mondo intero per altre doti.