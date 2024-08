Clamoroso: imbarazzo in diretta, ha cancellato tutte le foto della festa

Le presunte foto della festa non sono mai esistite: il calciatore smentisce categoricamente l’ultimo gossip.

Nulla di vero, zero assoluto. Alvaro Morata non ci sta e rispedisce al mittente tutte le notizie che sono apparse negli ultimi giorni sul suo conto ed una in particolare. Da quanto l’attaccante del Milan e Alice Campello hanno annunciato la loro separazione, è stato un susseguirsi di indiscrezioni, più o meno veritiere. La coppia fin da subito ha categoricamente smentito un tradimento alla base della separazione, parlando di un momento complicato, di incomprensioni continue che hanno portato poi alla rottura.

Del resto da tempo si vociferava della crisi della coppia che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe iniziata un anno e mezzo fa. Una separazione dolorosa, ma non burrascosa, decisa insieme dal calciatore e dalla influencer. Una rottura per evitare che si arrivasse al punto di non ritorno, che alimenta però numerosi gossip ormai da giorni.

Uno in particolare racconta di una serata a Marbella di Alvaro Morata e di alcune foto che lo ritrarrebbero in compagnia di un’altra donna nel corso di una festa. Immagini che non sono state mai pubblicate e che il calciatore afferma che non esistano, tanto da minacciare azioni legali verso chi ha diffuso la notizia tramite una storia che è stata poi cancellata.

Alvaro Morata e Alice Campello, storie cancellate: cosa è successo

Sarebbero state cancellate anche altre storie che i due hanno pubblicato e relative sempre alla loro decisione di separarsi. Pubblicazioni che sono state eliminate prima della loro scadenza, mentre è rimasta disponibile fino allo scoccare delle 24 ore l’ultima storia di Alice Campello sulla rottura con Morata.

Una storia in cui si scorce una possibilità di recupero del rapporto tra moglie e marito: “Tutto l’amore che avete visto è vero ed esiste ancora – la frase che fa sperare in una possibile rappacificazione –, ma avevamo bisogno di distanza. Purtroppo stupidamente lo abbiamo detto prima del dovuto“.

Una dichiarazione che non chiude le porte definitivamente ad un ritorno insieme. Magari ripartendo dalla nuova casa a Madrid dove nei prossimi giorni Morata e la Campello avrebbero dovuto fare un servizio fotografico. Annullato anche quello, stando a quanto riportato dal settimanale Hola, come sono state cancellate dal profilo della donna tutte le foto che la ritraevano insieme al marito. Quelle del centravanti con un’altra donna in una festa a Marbella, invece, non sono mai esistite e non sono loro ad aver portato alla fine dell’amore.