Allenatori a rischio con le feste di Natale che potrebbero portare un regalo sgradito: l’allontanamento dalla panchina

Ma chi lo dice che tutte le sorprese sono positive? Il Natale di Serie A potrebbe portare qualche regalo poco gradito agli allenatori del massimo campionato.

C’è chi sogna un dono con carta da regalo tricolore, come Gasperini e l’Atalanta, e chi invece teme di ricevere più che un regalo, un vero pacco. Sono gli allenatori del nostro campionato che sentono scricchiolare la panchina sotto di loro: serve una svolta per non rovinarsi Natale e Capodanno e serve anche subito visto che anche quest’anno la Serie A non andrà in ferie durante le feste.

C’è chi scarterà i regali e delizierà il palato con prelibate pietanze e chi, invece, sarà chiamato ad un ulteriore sforzo per evitare che sotto l’albero si trovi la lettera di licenziamento. Tra coloro che sono sospesi c’è sicuramente Paulo Fonseca: gli ultimi sfoghi hanno portato i tifosi dalla sua parte, ma il Milan naviga in cattive acque e senza un rilancio immediato appare difficile pensare che la società decida di continuare con lui ancora a lungo. Le alternative sono di primo livello e portano ad Allegri e Sarri.

Da Fonseca ad un altro ex Milan: Alessandro Nesta. Il suo Monza è tristemente ultimo, con il Venezia, ed ha vinto una sola partita in campionato. Galliani ha confermato il tecnico dopo il ko di Lecce, ma la situazione è critica: Natale deve portare in dono la svolta, altrimenti l’esonero sarà inevitabile. Da Cannavaro a Pirlo ed Aquilani, i nomi per l’eventuale sostituzione.

Serie A, da Zanetti a Di Francesco: occhio all’esonero di Natale

Proprio quella del Monza e di Nesta è la situazione più complicata, anche se non se la passa molto meglio Di Francesco. Il punto conquistato dal Venezia contro la Juventus ha rinsaldato la posizione del tecnico che paga anche un po’ di sfortuna con la sua squadra che mostra buone trame di gioco, ma non porta a casa risultati.

Servono però i punti per non rovinarsi il Natale ed allora è quello che spera di trovare l’ex Roma sotto l’albero – magari anche prima – così da potersi godere in più tranquillità le feste. Feste con il brivido anche per il Verona e il Torino. La vittoria contro il Parma ha salvato Zanetti da un esonero che sembrava quasi certo, ma ora serve risalire la classifica, altrimenti il ribaltone sarà inevitabile.

Vittoria anche per il Torino dopo un digiuno durato sei partite. Questo però è il periodo delle grandi abbuffate ed allora Vanoli – al momento non in discussione – dovrà mettere in tavola altri punti per evitare guai. Perché a Natale si sa sono tutti più buoni… tranne i presidenti di Serie A.