Clamoroso Juve, la clausola è choc

Per la società bianconera arriva una clamorosa rivelazione: la clausola per acquistarlo è davvero assurda

La Juventus è in campo contro il Torino, nel derby della Mole, una partita fondamentale per dare continuità di risultati in campionato e provare ad approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli di domani sera.

Intanto però impazza il mercato ed è innegabile che a gennaio Cristiano Giuntoli dovrà intervenire in qualche modo. Lo ha spiegato lo stesso Football Director nei giorni scorsi: un difensore è una falla che il club ha tutte le intenzione di colmare, così come si vuole intervenire anche in attacco. Dusan Vlahovic è solo come centravanti, visto che Milik è ancora fermo per infortunio e potrà averne per diversi mesi ancora.

Il serbo è così costretto a giocare tutte le partite e questo, inevitabilmente, va ad incidere sulle sue prestazioni. Ma difensore e centravanti è ciò che serve per il presente, mentre la Juventus ragiona anche in ottica futuro e pensa ai migliori talenti in circolazione per poter rendere competitiva ancora di più la rosa a disposizione di Thiago Motta. Una necessità se si vuole coniugare tecnica e sostenibilità economica, anche se non sempre giovane vuole dire affare low cost.

Juventus, super clausola per Quenda

Anche se giovane, Geovany Quenda vanta già una valutazione decisamente fuori mercato: la clausola presente nel contratto che lo lega allo Sporting è di ben cento milioni di euro.

Una cifra che potrebbe raffreddare l’interesse della Juventus, anche se Giuntoli vuole prima capire quanta possibilità c’è di andare a trattare per una cifra minore con il club portoghese. Missione non certo semplice, anche perché l’esterno destro – 17 anni – ha attirato l’attenzione anche del Manchester City.

Guardiola lo ha potuto ammirare da vicino nel 4-1 che lo Sporting, nell’ultima partita Champions con Amorim in panchina. Il 17enne è stato tra i migliori in campo contro i Citizens ed ha anche propiziato uno dei gol con un assist. Inevitabilmente i riflettori delle big europee si accenderanno ancora di più su di lui e questo aumenterà per forza di cose il suo prezzo e la sua valutazione.

Di certo, nonostante il valore del giocatore, i cento milioni di euro della clausola appaiono ancora una cifra improponibile per un acquisto da parte della Juventus. Il suo nome sarà comunque da cerchiare in rosso e da seguire con molto attenzione perché si prospetta come uno dei profili più chiacchierati delle prossime sessioni di calciomercato.