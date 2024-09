Clamoroso Juve: rescissione e addio, Thiago Motta stupisce tutti

Clamorosa decisione di Thiago Motta che lascia di stucco tutti: può rescindere e dire addio subito alla Juventus, i dettagli

La frenata dopo l’inizio spumeggiante. La Juventus si ritrova a fare i conti con l’inevitabile crisi di assestamento visto il nuovo corso appena iniziato. Contro l’Empoli sabato pomeriggio è arrivato uno scialbo 0-0, con l’attacco che ha faticato molto a creare pericoli alla retroguardia toscana. Thiago Motta si è affidato ancora una volta a Vlahovic al centro dell’attacco, ma il serbo ha deluso le aspettative ed ha mancato l’unica vera palla gol capitata sui suoi piedi.

Ma non c’è soltanto l’astinenza da gol a complicare l’inizio di stagione dei bianconeri. Mentre l’Inter continua a celebrare la seconda stella, con il film scudetto senza la presenza di Zhang, in casa juventina c’è un pilastro dello spogliatoio che è ‘sparito’ proprio come l’ex presidente nerazzurro: il brasiliano Danilo.

Capitano fino allo scorso anno, quasi duecento partite con la maglia della Juventus, il difensore è completamente ignorato da Thiago Motta nelle sue scelte. Quattro panchine consecutive, appena cinque minuti giocati e la sensazione di fine avventura che diventa quasi certezza. Nel nuovo corso bianconero non c’è spazio per Danilo. Già quest’estate si era parlato di una possibile cessione, anche perché l’ingaggio è uno dei più elevati (5 milioni di euro), ma ora si fa strada un’ipotesi clamorosa: la rescissione di contratto.

Juventus, rescissione per Danilo: due ipotesi

Come accaduto con Szczesny, anche Danilo potrebbe trattare la rescissione di contratto con la Juventus. Il brasiliano ha un accordo fino al 2025 e risolvere in anticipo il contratto in vigore potrebbe consentire alla società di risparmiare un ingaggio pesante da qui al termine della stagione.

Per il calciatore, invece, ci sarebbe la possibilità di mettersi a caccia di una nuova società che gli garantisca minuti in campo. Due le ipotesi attualmente in piedi: quella che porta in Arabia Saudita, dove avrebbe garantito un ingaggio anche più elevato di quello percepito a Torino, e il ritorno in Brasile per chiudere la carriera in patria. Due idee da tenere in considerazione anche a gennaio, quando riaprirà il calciomercato in Italia.

Se non dovesse arrivare la rescissione tra Danilo e la Juventus, appare probabile che il brasiliano finisca comunque tra i partenti e venga ceduto in inverno se non dovessero cambiare le cose nei prossimi mesi. Difficile visto che Thiago Motta ha mostrato di avere le idee chiare fin da quest’estate e che alla società liberarsi dell’ingaggio dell’ex City non dispiacerebbe.