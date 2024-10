Clamoroso Mancini, esonero e nuova panchina: torna in un club

Clamorosa ipotesi su Roberto Mancini, in crisi di risultati e rapporti in Arabia Saudita: esonero e subito il ritorno in un club

Clima teso intorno a Roberto Mancini. L’Arabia Saudita ha vissuto un ottobre da incubo con una sconfitta e un pareggio che mettono a rischio la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Una situazione che ha fatto finire l’ex ct dell’Italia, da poco più di un anno alla guida della rappresentativa saudita, nell’occhio del ciclone.

Tutti contro Mancini, dai giornalisti ai tifosi, con il tecnico che ha mostrato tutto il suo nervosismo durante l’ultima gara contro il Bahrein, litigando verbalmente con uno spettatore che lo contestava. Situazione bollente che potrebbe portare anche ad un clamoroso esonero. Lo ha fatto capire Yasser Al Misehal, a capo della federcalcio dell’Arabia Saudita, con dichiarazioni che sanno di ultimatum: “Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi, la situazione è inaccettabile – le sue parole –. Nelle ultime tre partite in casa abbiamo fatto due punti. Prenderemo una decisione“.

Una frase che sa quasi di esonero per Mancini che paga un rendimento deficitario: 7 vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte nelle partite con lui in panchina, un bottino magro per un ct che ha in essere un contratto fino al 2027 con ingaggio da 18 milioni di euro più bonus. Ora la Federcalcio saudita chiede il conto al ct e prefigura un licenziamento che potrebbe però anche rivelarsi un’opportunità per lo stesso allenatore.

Mancini può essere esonerato: pronto il ritorno in un club

Un Mancini libero dall’impegno con la Nazionale dell’Arabia Saudita potrebbe diventare un profilo interessante per le big che sono alla ricerca di un nuovo allenatore o una tentazione per quei club che hanno dubbi sugli attuali tecnici.

Un esempio è il Milan che, nonostante la fiducia confermata a Fonseca, si aspetta un cambio di passo altrimenti a pagare sarà l’allenatore. Difficile, almeno ora, immaginare Mancini sulla panchina rossonera, più facile vederlo tornare in quella Premier League che ha vinto con il Manchester City. Anche in Inghilterra l’ipotesi aperta è quella di un clamoroso tradimento: approdare sulla panchina del Manchester United.

Lì dove ten Hag è ormai da mesi a rischio e per la quale Allegri resta uno dei favoriti. Sulla scena potrebbe però irrompere proprio Mancini che in Inghilterra ha lasciato un buon ricordo di sé e che potrebbe diventare uno dei candidati alla panchina dei Red Devils. Soltanto un’ipotesi perché l’ex ct è ancora l’allenatore dell’Arabia Saudita. Il fino a quando alimenta i dubbi e le suggestioni, come quella che porta a Manchester.