Club sotto choc, ha deciso tutto la madre: la rivelazione in diretta è clamorosa

Il club ha fatto fatica a credere quel che stava succedendo: ha fatto tutto la madre, rivelazione clamorosa in diretta

Il peso della famiglia sulle scelte dei calciatori è sempre esistito, forse negli ultimi anni è addirittura aumentato. L’ultimo esempio arriva da Dybala, ad un passo dall’Arabia Saudita, prima di cambiare idea, spinto anche dalla neo-moglie Oriana Sabatini.

Caso diverso, stando alle indiscrezioni quello tra Alvaro Morata e la moglie: Alice Campello non avrebbe voluto il trasferimento al Milan dell’attaccante ed anche la sua scelta di dire sì ai rossoneri avrebbe contribuito a creare la rottura che poi ha portato alla separazione della coppia. Ora spunta fuori un’altra interferenza che avrebbe avuto conseguenze importanti sulla carriera di un giocatore.

Questa volta nessun ‘problema’ di coppia, ma l’intervento della madre che ha mandato gambe all’aria una trattativa che sembrava ben avviata. Una rivelazione che arriva per mezzo di un agente e che fa scalpore visto che si tratta di un calciatore di alto livello come Adrien Rabiot. Che la madre Veronique abbia un peso decisivo nelle scelte del centrocampista francese è cosa nota, soprattutto a quei club che hanno dovuto fare i conti con le richieste esose della donna in sede di trattativa. Nei giorni scorsi Rabiot ha detto sì al Marsiglia, ma spunta ora un retroscena che coinvolge proprio la madre del calciatore.

Rabiot, la richiesta di Veronique: fuga immediata

Una lunga estate alla ricerca della squadra giusta, dopo lo svincolo dalla Juventus, con diverse trattative con le big d’Europa naufragate però tutte fino ad arrivare alla fumata bianca con il Marsiglia.

Un ritorno in Ligue 1 che avrebbe potuto non esserci se si fosse concretizzato l’affare con l’Atletico Madrid. Tra Rabiot e i Colchoneros sembrava una trattativa ben impostata, ma alla fine non se n’è fatto più nulla ed ora spunta il vero motivo. A raccontarlo, intervenuto ai microfoni di ‘RMC Sport’ è l’agente Bruno Satin che spiega come l’Atletico Madrid si sia tirato indietro dopo un colloquio proprio con Veronique.

Stando a quanto affermato dal procuratore, la madre di Rabiot ha iniziato a spiegare al direttore sportivo della società spagnola dove avrebbe dovuto giocare suo figlio. Un tentativo di ingerenza che ha fatto sì che i Colchoneros si tirassero immediatamente indietro, per la paura di mettersi in casa un possibile problema. Uno stop che ha poi consentito al Marsiglia di mettere a segno il colpo Rabiot. L’ex Juventus è stato accolto lunedì da centinaia di tifosi in festa, gli stessi sostenitori che sperano di compiere il miracolo di soffiare il titolo al Psg con De Zerbi in panchina e Rabiot in campo. Con il benestare di mamma Veronique.