La rivelazione dopo la devastazione è sconvolgente: “Ecco ora come sto”

La rivelazione sconvolge e racconta il sentimento di devastazione provato dal calciatore dopo la rottura definitiva.

Rottura definitiva e impossibilità di tornare indietro. Sono le parole che raccontano il sentimento attuale di Alvaro Morata che per la prima volta, dopo l’annuncio della separazione, svela quel che è accaduto con la moglie Alice Campello. Dichiarazioni che fanno chiarezza su quanto successo e su quanto potrà succedere, escludendo una rappacificazione tra i due.

Una retromarcia di cui pure si era parlato dopo la frase dell’influencer veneta che in una storia su Instagram aveva fatto intendere che la separazione era stata annunciata “troppo presto”. Il calciatore del Milan, in gol al debutto in campionato contro il Torino, ha parlato alla televisione spagnola ‘De Corazon’, raccontando le sensazioni che ha provocato in lui la rottura con la moglie Alice Campello, smentendo ancora una volta l’esistenza di un tradimento.

Morata ha escluso ripensamenti: “La relazione è finita – la sua dichiarazione netta –. Abbiamo un ottimo rapporto per il bene dei nostri figli, ma non si può tornare indietro“. Ecco allora entrare nel dettaglio e svelare i sentimenti provati quando ha capito che il matrimonio era arrivato al capolinea: “Sono devastato, ma – ribadisce ancora una volta il calciatore – garantisco che non le sono mai stato infedele“.

Morata rivela il motivo della rottura con Alice Campello

Non c’è dunque un tradimento dietro la separazione tra Morata e Campello, con l’attaccante spagnolo che racconta quel che ha portato alla rottura definitiva. Nei post con cui hanno ufficializzato la rottura, i due hanno parlato in generale di continue incomprensioni, ora il centravanti racconta quel che è successo nelle ultime settimane, svelando la contrarietà della moglie al trasferimento in Italia.

“Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco” la spiegazione del nuovo bomber rossonero. Invece Morata ha accettato la corte del Milan e questo ha portato ad aggravare la situazione all’interno di un matrimonio che, raccontano i gossip, era già traballante tra un anno e mezzo.

Incomprensioni e difficoltà che hanno intaccato il matrimonio, ma senza rovinare totalmente il rapporto tra i due. “Nonostante visioni discordanti – spiega ancora Morata nel corso dell’intervista – , il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri figli“. Parole nette e che dovrebbero mettere la parola fine ai continui gossip che sono stati alimentati dall’annuncio della separazione. Una separazione da cui non si tornerà indietro perché il giocatore anche da questo punto di vista è stato chiaro: “Non ci sarà alcun ripensamento“.