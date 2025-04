Colpo scudetto del Conegliano volley femminile al Forum di Assago: la corazzata veneta ha dominato il Numia Vero Milano di Paola Egonu in 81 minuti. Secco il punteggio di gara due: 3-0. Avendo vinto anche gara Uno, martedì prossimo 22 aprile, in casa (gara tre, ore 20.30, diretta Rai Sport e Dazn) giochera’ il suo primo match point e tutto lascia prevedere che le Pantere di coach Santarelli difficilmente si lasceranno sfuggire la ghiotta occasione di mettere le mani sull’ottavo tricolore del club, il settimo consecutivo; in Italia il Prosecco DOC Imoco Conegliano non perde da 2.268 giorni (febbraio 2019 in Coppa Italia col Novara). Ergo, se due più due fa ancora quattro, martedì prossimo le trevigiane saranno di nuovo le regine d’Italia. Ma al di là di questo dato sportivo va messa in evidenza l’onda lunga delle magie dei Giicchi di Parigi; 12 delle 13 ragazze di Velasco sono impegnate nel campionato italiano e ciò ha portato un enorme entusiasmo. Morale: record di pubblico e di tesseramenti. Basti ricordare questo dato emblematico: 448.908 spettatori stagionali, cioè +72% in dieci anni. Il valore di tutto il movimento registra dunque un crescendo rossiniano.PUBBLICO RECORD AL FORUM DI ASSAGO Vigilia di Pasqua da cineteca: Palasport bombato (12.161 spettatori), sette olimpioniche di Parigi in campo, diretta Rai, tre set adrenalinici, prodezze atletiche di rara bellezza. Spettacolo puro, numeri circensi, 9 muri di Milano e 3 di Conegliano da urlo, tre set sostanzialmente più equilibrati di quanto non dica il tabellino finale (22-25,20-25, 18-25). Insomma, una giornata memorabile . La brasiliana Gabi, 30 anni, 19 punti come Paola Egonu (due in più della stella svedese Isabelle Haak, 25 anni, 195 cm di altezza) e’ stata la migliore in campo con tre azzurre: Fahr, Chirichella, De Gennaro. Notevole la prestazione della palleggiatrice polacca Joanna Wolosz, 35 anni, una ferocia agonistica impressionante. Sul fronte milanese ha impressionato la sola Paola Egonu.che ha chiuso con il 22% di efficienza. Sotto il loro abituale standard le azzurre Orro, Danesi, Sylla.BUM BUM SCUDETTO Martedì la risposta al Palaverde di Treviso, naturalmente già sold out. E’ atteso un autentico bagno di folla. In gran spolvero la brasiliana “Gabi” che dopo anni passati in Turchia nell’Istanbul, e’ alla sua prima serie scudetto in Italia e ha detto di non poter fallire. La 30enne di Belo Horizonte in ricezione e in difesa ha trovato nella De Gennaro una compagna di viaggio ideale. Ma martedì 22, ancora una volta, a fare la differenza sarà la forza mentale delle Pantere. Come dice coach Santarelli:”Queste ragazze non mollano mai” (foto ANSA) - Blitz quotidiano