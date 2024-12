Come sta Bove? Il comunicato della Fiorentina: “È in terapia intensiva. I primi accertamenti hanno escluso danni acuti”

Come sta Edoardo Bove? L’ultima notizia viene da un comunicato pubblicato nella serata di ieri dalla Fiorentina e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi dove è ricoverato il calciatore: “ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva”.

“Bove – si legge nella nota – è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h”.

Le parole del governatore della Toscane e il tweet della Fiorentina

Fuori dai canali ufficiali, vanno registrate le parole che il governatore della Toscana, Eugenio Giani ha pronunciato lasciando il Pronto soccorso del Careggi: “C’è ottimismo, la famiglia è vicinissima al ragazzo”. Sempre ieri sera, il tweet della Fiorentina che somiglia ad un sospiro di sollievo in attesa di ulteriori news attese nella giornata di oggi: “La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano i nostri tifosi, i club, le tifoserie e tutto il mondo del calcio e dello sport per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti di Edoardo Bove e dei suoi cari”.