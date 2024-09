La nazionale italiana di tennis è alla fase finale della Coppa Davis. Ha conquistato il pass per Malaga all’Unipol Arena di Bologna. Si è imposta nel proprio girone con un turno di anticipo.

Ora l’Italia è tra le prime 8 del mondo. A Malaga l’aspettano la Spagna di Alcaraz, la Germania di Zverev, gli Stati Uniti di Fritz e l’Australia di De Minaur.

Nella città di Pablo Picasso cercherà di ripetere lo storico bis dell’anno scorso; trionfo arrivato dopo 47 anni. A Bologna,il Brasile ha battuto il Belgio, e quindi gli azzurri si sono qualificati rendendo superflua la terza sfida con l’Olanda.

AZZURRI FANTASTICI

L’Italia ha raggiunto per la terza volta di fila la fase finale della Davis con la nuova formula: nel 2022 ha perso in semifinale con il Canada, nel 2023 ha vinto il trofeo battendo in finale l’Australia 2-0. Il team azzurro era composto dal Ct Volandri, Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli. Un capolavoro.

A Bologna l’Italia ha vinto nonostante l’assenza del n.1 del mondo Jannik Sinner e del bronzo olimpico Lorenzo Musetti. Ha vinto meritatamente confermando il suo magico momento: l’Italia ha 7 dei primi 50 giocatori al mondo con il n.1 che, probabilmente, resterà in cima alla classifica fino a fine anno.

E con un doppio, Bolelli-Vavassori che è la quarta coppia nelle classifiche mondiali; una coppia che ha raggiunto 2 finali Slam a Melbourne e Parigi.

Un 2024 da incorniciare. L’estate dello sport italiano si è chiuso con l’oro olimpico di Sara Errani e Jasmine Paolini in doppio e l’insperato bronzo di Musetti. Ora il tennis entra nei palazzetti per la stagione indoor. E come scrive Giorgio Specchia sulla Gazzetta dello Sport “la’ dentro ai palazzetti ci aspettano la Davis di Malaga e le ATP Finals di Torino. Con questi ragazzi, un coach come Volandri e un Sinner così, anche dal coperto si potrà vedere l’azzurro”. Il team italiano è molto unito e fiducioso.

JANNIK SINNER CI SARÀ IN COPPA DAVIS

L’azzurro n.1 del mondo, che in stagione ha vinto 6 tornei tra cui 2 Slam (gli Australian Open a gennaio e gli Us Open una settimana fa,) si unirà al gruppo in Spagna. Comunque sabato sera era a Bologna a tifare gli azzurri e ha garantito che a Malaga ci sarà. In Spagna si giocherà dal 19 al 24 novembre.

Da Malaga, 10 mesi fa, è partita la nuova era di uno sport che, alla ricerca di Slam maschili, “ era abituato a guardarsi indietro, a Nicola Pietrangeli e ad Adriano Panatta. In meno di 1 anno, è scoppiata la Sinnermania da 3 milioni di follower su Instagram.

Ricorda Specchia: “La cosa più bella della Davis, è che, esaltando lo spirito di squadra in uno sport individuale, ci ricorda che non abbiamo solo Jannik ma anche Matteo Berrettini, per esempio. Il finalista di Wimbledon 2021 “. E poi Musettti. Siamo in una botte di ferro.