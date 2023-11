Coppa Davis, l’Italia ha vinto, battuta l’Australia 2-0 nella finale di Malaga: mattatore un favoloso Sinner.

Magica Italia, favoloso Sinner e tutto il team azzurro. Serata storica, memorabile: l’Italia ha battuto in finale a Malaga l’Australia 2-0 e porta a casa la Coppa Davis che mancava dal 1976.

Cioè da un quarto di secolo. L’ultima finale, persa, risale al 1998.

Sinner mattatore. Dopo aver battuto Djokovic in semifinale si è concesso il lusso di battere agevolmente De Minaur con un punteggio eloquente: 6-3,6-4. Il team guidato da Volandri entra nella storia del tennis italiano.

Ha detto Sinner: ” Dedico questa Coppa Davis a tutti gli italiani. Sono felice di far parte di un gruppo meraviglioso che è forte da 2 anni”.

LA SUPERBA BATTAGLIA DI ARNALDI

Primo set vinto in 55 minuti. Un 7-5 conquistato con ottimi colpi ed una notevole forza mentale. Popyrin,24 anni, n.40 ATP, gli ha dato parecchio filo da torcere. E nel secondo set l’australiano, favorito dagli errori dell’azzurro, va rapidamente sul 4-0. Arnaldi ha un crollo inatteso. Troppa fretta.

Al quinto game si calma e lo vince (4-1) ma ricasca negli errori (5-1). Popyrin sfodera sicurezza e qualche crepa. Arnaldi gli annulla due set point. Ma non il quarto e Popyrin vince il set 6-2.

Il terzo set comincia dopo un’ora e mezza. E Arnaldi vince il primo game, non il secondo. Va in vantaggio nel terzo (2-1). Recupera l’australiano (2-2). Torna su l’azzurro (3-2). Scocca la seconda ora di gioco ed è 3-3.

Ripassa in vantaggio l’azzurro (4-3), poi regala il 4-4. Ma rimedia con (anche) un magnifico ace. Sull’abbrivio indovina il 6-4 e porta a casa il primo punto per l’Italia.

SINNER MATTATORE

Il match con De Minaur (n.12 ATP) inizia alle 19.05. Il Palasport di Malaga è un piccolo Maracana’. Partenza soft (1-1). Jannik si porta sul 2-1 in 14 minuti, 3-1 in venti minuti che diventa 4-2 in quasi mezz’ora.

Poi 5-3 che trasforma rapidamente 6-3. Primo set in cassaforte. Il secondo set ha una partenza a briglie sciolte, Sinner martella come un fabbro e “pulisce tutte le righe”, come si dice in gergo.

Dopo un’ora e 15 minuti di gioco va sul 5-0 e poi vince a mani basse il set (6-0), la partita e la prestigiosa Insalatiera. La Coppa Davis torna in Italia dopo 25 anni. Ha vinto la forza del gruppo.