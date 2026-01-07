Coppa del mondo stasera sotto le stelle della mitica 3 Tre di Madonna di Campiglio. Prima manche alle 18, seconda alle 21. Spettacolo annunciato nello Slalom sul Canalone Miramonti dove 30 anni fa ha trionfato Tomba. A Campiglio è nato il mito della Valanga Azzurra. Erano i tempi di Paolo Di Chiesa, Gustavo Thoeni, Ingemar Stenmark, Piero Gross.

Show sulla mitica 3 Tre

Una pista iconica, unica nel suo genere con l’arrivo in mezzo al paese. Non c’è una pista analoga in Coppa del Mondo. Il glamour del Canalone Miramonti (la parte finale) non concede tregua. Questa è una pista in cui è vietato sbagliare. Non ha tratti pianeggianti ma non c’è un punto in cui ci si può distrarre. Una volata di 55 secondi senza respiro. Come una gara dei 100 metri. Numeri eloquenti: 470 metri di lunghezza, 180 di dislivello, una pendenza massima del 60% e media del 27%. Distrarsi un attimo significa essere fuori. A rendere tutto più intenso e spettacolare sono le luci del tracciato; la gara in notturna assicura una atmosfera unica. Dice Lorenzo Conci, direttore di gara e capo del Comitato Organizzatore del celebre Slalom: ”La preparazione della pista cambia tutti gli anni. La neve programmata è centrale, e’ più resistente, ha un peso specifico maggiore di quella naturale”.

Da oltre 30 anni il direttore di pista è Adriano Limonta che, alla guida di 25 uomini. È da novembre che lima il tracciato. La 3 Tre è anche memoria storica. C’è un archivio, forse l’unico del genere, in cui sono catalogate foto, classifiche, curiosità, cimeli. Un archivio nato nel 1957, anno di competizioni ufficiali. L’archivio ricorda i trionfi di tutti i grandissimi: da Zeno Colò a Piero Gross. Senza dimenticare Alberto Tomba che quando faceva il mattatore (tre trionfi e 4 secondi posti) faceva impazzire 40.000 persone.

Vinatzer il leader azzurro

Il bolzanino Alex Vinatzer (atleta cresciuto a Selva Val Gardena), ha un feeling speciale con Campiglio, terzo del 2020. Stasera cerca il successo a 20 anni dall’acuto di Rocca e a 30 dall’ultimo trionfo di Alberto Tomba. Diretta Rai 2 ed Eurosport. Sei azzurri in gara.