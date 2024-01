Coppa del mondo sci, occhi puntati su Odermatt e sulle “sorelle d’Italia” Sofia Goggia e Federica Brignone

Weekend con il Circo bianco: gli uomini in Germania, le donne in Italia. I primi a Garmisch, le azzurrre a Cortina. Odermatt e compagnia si daranno battaglia sulle mitiche piste dell’Alta Baviera, a soli 10 km dal confine con l’Austria. Sofia Goggia, Federica Brignone e compagne si ritrovano sulle piste dolomitiche di Cortina d’Ampezzo (Belluno), perla della Ladinia, la regione delle cinque valli tra Trentino-Alto Adige e Veneto. Dopodiché il Circo femminile chiuderà il mese di gennaio a Plan de Corones (Bolzano), sulle piste tanto care a Jannik Sinner che qui, a due passi da Brunico, respira l’aria di casa. Nel dettaglio.

Tutti contro Marco Odermatt

La Coppa del mondo si è spostata a Garmisch per un doppio superG in programma sabato e domenica. Occhi puntati sullo svizzero Marco Odermatt, 26 anni, semplicemente un alieno, fresco di capolavoro in settimana sulla pista austriaca di Schladmimg, in Stiria, Alpi dei Tauri orientali. Quello che ha fatto Odermatt è da cineteca. Ha vinto lo slalom gigante in notturna con una seconda manche a dir poco folle; colmando un distacco di 98/100, risalendo dalla 11esima alla prima posizione con una prestazione extra terrrestre. Ottava vittoria di fila in gigante, 24 podi in fila (22 in Coppa)uguagliando il leggendario Stenmark. Alla prossima, il 10 febbraio a Bansko, potrebbe arrivare il sorpasso definitivo sull’immenso svedese. Solo il francese Sarrazin è in grado di tenergli testa.

Sofia Goggia e Brignone in gran spolvero

A Cortina D’Ampezzo Sofia Goggia ha la possibilità di eguagliare Isolde Kostner e dopo le due prove di venerdì si comincerà a fare sul serio: 2 discese in 2 giorni e chiusura con un SuperG. Qui Sofia Goggia ha trionfato 7 volte dal 2018. La prima vittoria risale al 18 gennaio di 6 anni fa. Sulla Olympia delle Tofane la bergamasca si sente a casa. Cancellata per troppo vento la seconda prova di giovedì. Federica Brignone dal canto suo punta in alto a Cortina e dice:” Il passato non conta, posso salire sul podio qui”. Federica, grande protagonista della prima parte di stagione ma reduce da un calo nel mese di gennaio, sembra essere tornata al top.

Classifica uomini

Marco Odermatt punti 1256, Sarrazin 660, Manuel Feller 559, Schwarz 464, Kilde 440, l’azzurro Paris 379.

Classifica donne

Mikaela Shiffrin 1209, Petra Vilova 802, Lara Gut-Berami 789, Federica Brignone 787, Sara Hector 647, Sofia Goggia 582. Sofia Goggia guida al primo posto la classifica della discesa ed è quarta in SuperG preceduta da Federica Brignone.