Coppa Italia, quarti d finale: ultima partita da dentro o fuori: Juventus-Frosinone (Torino, giovedì 11, ore 21, diretta Italia 1). Già qualificate alle semifinali, non senza sorprese: Fiorentina, Lazio, Atalanta. Fuori big come Milan e Roma. Da tempo fuori dai radar la detentrice della Coppa (Inter) e lo scudettato Napoli finito nella bufera; la squadra di Mazzarri senza pace alla vigilia del derby campano, sabato al Maradona arriva la Salernitana. In ogni caso va detto che la Coppa Italia è sempre più seducente, per i club e per i tifosi (record di affluenza). Bastano due dati: 64.046 spettatori a San Siro, 50 mila circa all’Olimpico per il derby romano. Tre le squadre già ammesse alle semifinali di aprile. Tutte con merito e (anche) un pizzico di fortuna. Vediamo.

FIORENTINA – Bella partita al Franchi. La squadra di Italiano ha vinto ai rigori (5-4) sull’ottimo Bologna di Motta. Va detto che il Bologna ha sprecato tanto e la Fiorentina ha conquistato la terza semifinale di fila. Quarta il più pericoloso dei Viola, l’olandese Zirkzee ha dato spettacolo con classe e sostanza.

LAZIO – Il derby romano è stato risolto da un rigore trasformato da Zaccagni (il migliore). Roma tradita dai nervi e fischiata: è successo di tutto prima e durante la partita. Giornata pesante, tensione alle stelle. Prima saluti romani, fumogeni e scontri con la polizia. In campo molto nervosismo: 4 rossi, Dybala ko, Bove colpito da una bottiglia. Il rigore al Var ha lanciato i bianco celesti. Derby ancora una volta amaro per la Roma. I giallorossi non hanno segnato per la quarta partita di fila contro la Lazio: non accadeva dalla metà degli anni ‘90.

ATALANTA – Colpo grosso a San Siro. L’Atalanta di Gasperini ha vinto 2-1. Il diavolo esce anche dalla Coppa, adesso gli resta soltanto l’Europa League. Match incandescente: rossoneri in vantaggio con Leao al ‘45 ; un minuto dopo hanno subito il pari da Koopmeiners che nella ripresa si è ripetuto su rigore. Per Pioli è sfumato così un altro obiettivo stagionale. Atalanta sugli scudi con un fantastico Ederson. Ottimo anche il portiere Carnesecchi, praticamente perfetto Djimsiti, De Roon magistrale equilibratore.

JUVENTUS-FROSINONE – La Juve sogna la doppietta nello stesso anno. Impresa riuscita già quattro volte. Ultimo ostacolo il Frosinone di Di Francesco. Nella Juve occhi puntati su tre giovani molto interessanti: Miretti, Weah e l’attaccante Yildiz che farà coppia con Milik. Indisponibili Chiesa e Rabiot. Il Frosinone cerca l’impresa con Barrenechea e Kaio Jorge. Di Francesco sogna un bel match nonostante il momento poco felice in campionato: 4 ko di fila, 1 punto nelle ultime sei.