Coppa Italia da urlo. Stasera all’Olimpico di Roma alle ore 21 il Milan e il Bologna si giocano l’ambito trofeo che vale anche un posto in Europa. Il Milan è a caccia del secondo trofeo stagionale 128 giorni dopo la Supercoppa italiana vinta a Riad con una impresa: 3-2 sull’Inter dopo una clamorosa rimonta.

Il Bologna di Vincenzo Italiano prova a rifare la storia, 51 anni dopo l’impresa dell’Olimpico sul Palermo (23 maggio 1974). Era il Bologna di Bulgarelli e Savoldi, la mente e il braccio rossoblu. Senza dimenticare Eraldo Pecci e Tazio Roversi. Dice mister Italiano: “Proveremo a scrivere una pagina di storia di questo club. E vogliamo farlo con umiltà e spensieratezza, con la testa libera e insieme con la giusta concentrazione. A testa alta, in ogni caso, e orgogliosi del percorso che abbiamo fatto per arrivare a un traguardo che a inizio stagione non era nei programmi”.

Dal canto suo, il tecnico del Milan Conceicao dice che la partita di stasera “vale quasi uno scudetto”. Va detto che questa finale non cancella comunque una stagione da ottavo posto in campionato. Può però, forse, riscrivere il destino del tecnico portoghese legato ad un accordo con clausola rescissoria esercitabile, tra poco più di un mese, dal club. Di certo ha i numeri recenti dalla sua parte: 6 partite, 5 vittorie di cui 4 consecutive ( non succedeva dal marzo 2024). Frutto anche del nuovo 3-4-2-1)più coperto e pronto a trasformarsi in 4-2-4 d’assalto. Confermata la difesa. Un solo dubbio a centrocampo. Certo il rientro di Leao, assente in serie A per squalifica, il resto è tabù.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Milan (3-4-2-1) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo, Hernandez; Pulisic, Jovic; Leao. All. Conceicao

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Frufreuner; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All Italiano.

Arbitro: Mariani assistito da Peretti e Colarossi. Quarto uomo Manganello.

Dove vederla in tv

La Coppa Italia sarà trasmessa sui canali Mediaset: in chiaro su Canale 5 e in Streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset. Telecronista il ferrarese Massimo Callegari.