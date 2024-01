Sci alpino, Coppa del mondo. Weekend spettacolare: gli uomini in Svizzera, le donne in Austria. A Wengen, nel Canton Berna, l’iridato Marco Odermatt sta facendo impazzire la Svizzera con una prima discesa libera da urlo (1’43”32). Folla record dopo il trionfo nello Slalom Gigante di AdelBoden. Niente da fare per la concorrenza. Secondo il francese Sarrazin a 58 centesimi, terzo Kilde. A 94 centesimi l’azzurro Dominik Paris. Settimo l’altro azzurro Mattia Casse. Odermatt ha conquistato la prima discesa di Coppa e dopo 8 secondi posti ha abbattuto l’ultimo tabù. Ora il suo vantaggio sul norvegese Kilde è di 456 punti.

Le azzurre in Austria

A Altnmarkt, nel Salisburghese, Federica Brignone e Stefania Goggia vogliono sfruttare l’assenza di Shiffrin per accorciare in classifica generale. Appuntamento prestigioso con 60 atlete provenienti da 18 Paesi. L’Italia è in gara con 9 azzurre: Laura Pirovano, Marta Bassino, Sofia Goggia, Federica Brignone, Roberta Melesi, Nicol Delago, Monica Zanoner, Teresa Runggaldier e Nadia Delago. Discesa sabato, secondo SuperG domenica. Il distacco dalla statunitense Micaela Shiffrin può davvero essere accorciato, se non superato. Tra le due fuoriclasse ci sono 232 punti di differenza e il trittico austriaco ne mette in palio 300. Dice Federica Brignone: ”La pista è molto bella, c’è una neve invernale, facile da sciare. Mi sono concentrata nel far correre gli sci e mi sono divertita”.

Classifica generale

Shiffrin punti 929, Vlhova 722, Brignone 697, Lara Gut-Behrami 549, Hector 458, Stefania Goggia 450.

Classifica SuperG

Sofia Goggia punti 160, Federica Brignone 145, Huetter 130, K.V.Lie 93, Gut-Behrami 60, Haehlen 60, Gisin 56.