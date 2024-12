Coppe europee, bilancio più che positivo per le 8 squadre di serie A impegnate in una tre giorni di grande calcio, da martedì a giovedì sera. In sintesi: cinque vittorie, un pareggio esterno e due ko dolci. La sesta giornata è passata agli archivi con belle sorprese e solide conferme. Vediamo.

Champions in chiaroscuro

Amara la notte dell’Inter, ha ceduto a Leverkusem al 90’ (1-0), primo ko in Coppa. Partita troppo rinunciataria. Decisive a gennaio le sfide con Sparta Praga e Monaco. Una grande Atalanta martedì notte a Bergamo ha spaventato il Real Madrid, a rete col suo trio magico: Mbappé, Bellingham, Vinicius. Al 94’ Retegui ha fallito clamorosamente il 3-3. La Dea è scivolata al nono posto ma è ancora in corsa per la qualificazione. Sturm Graz e Barcellona le prossime avversarie.

Meglio il mercoledì: la Juventus ha dato una lezione al City di Pep Guardiola: un limpido 2-0 (gol di Vlahovic e McKennie) e soglia playoff raggiunta. Bene anche il Milan a San Siro: 2-1 alla Stella Rossa con i gol di Leao (stupendo, miglior uomo in campo) e Abraham. Ma quanta fatica! Quarta vittoria di fila, non accadeva dal 2005. Infine il Bologna a Lisbona: 0-0 col Benfica e salvo l’orgoglio rossoblu (in tribuna Gianni Morandi). Serata di molti rimpianti.

Lazio e Roma, show in Europa League

Spettacolo Lazio nella Arena di Amsterdam: cancellato l’Ajax (1-3) con Pedro mattatore, miglior uomo in campo. E lunedì sera c’è la super sfida con l’Inter in campionato. Lazio al comando della classifica europea insieme all’Athletic Club con 16 punti.

Roma rinata, bella anche in Europa: 3-0 al Braga e ottavi nel mirino. La cura Ranieri funziona. In gol Pellegrini, Abdulhamid ed Hermoso in un Olimpico in gran festa (60.000 spettatori). Miglior giallorosso? Konè (assist, muscoli, tecnica). Ottimi anche il capitano Pellegrini, Hummels al centro della difesa e l’attaccante aggiunto N’Dicka. Ranieri ha fatto cinque cambi rispetto al Lecce: scelte azzeccate, la Roma vola.

Fiorentina a valanga in Conference

Rullo Viola: 7-0 al LASK. Ora è terza e punta al G8 (12 punti), alle spalle di Chelsea (15) e i portoghesi del Vitoria Gumares (13). Sottil (doppietta) miglior uomo in campo. Entusiasta l’allenatore Palladino (“Tutto perfetto”).