Bilancio positivo delle 8 squadre italiane impegnate in settimana nelle tre Coppe Europee: cinque vittorie, un pareggio stregato e due sconfitte. In Champions, alla terza giornata dei gironi di qualificazione agli ottavi, l’Inter è già tra le 8 Big con 7 punti. Seguono Juventus (6), Atalanta (5), Milan (3), Bologna (1).

In Europa League la Lazio è prima a punteggio pieno (3 partite, 3 vittorie), la Roma e salita a 4 punti grazie all’1-0 rifilato all’Olimpico alla Dinamo Kiev (Dovbyk su rigore); prima vittoria giallorossa ma con grandi rischi. Infine la Fiorentina, unica squadra italiana in Conference League, vittoriosa in Svizzera nella tana del San Gallo (2-4); doppietta di Ikoné, la prima da professionista. Vediamo nel rapido dettaglio.