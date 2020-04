Daniele Scardina e la quarantena con Diletta Leotta: “Lei mi vizia. Matrimonio? Meglio non parlarne”

MILANO – La relazione sentimentale tra Daniele Scardina e Diletta Leotta procede a gonfie vele anche durante la quarantena da coronavirus.

Nel corso di una intervista rilasciata a Novella 2000, Scardina ha rivelato di sfruttare questa quarantena per conoscere meglio la sua compagna.

Infatti il pugile e la Leotta non avevano mai avuto la possibilità di stare così tanti giorni insieme visto che lui vive a Miami mentre la conduttrice di Dazn risiede a Milano.

Le gare di Scardina sono state cancellate a causa del coronavirus, così come gli impegni calcistici della Leotta.

Così la coppia ha scelto Milano come “base” per trascorrere in amore questa quarantena da coronavirus.

Scardina ha parlato di questi giorni nel corso di una intervista rilasciata a Victori Venturelli per “Novella 2000”.