Dazn, cambia di nuovo tutto: ecco come si possono vedere ora le partite

Novità per tutti gli abbonati di Dazn e per chi ha deciso di fare un abbonamento alla piattaforma streaming per vedere le partite di Serie A.

L’inizio della Serie A ha riacceso i riflettori anche su DAZN. La piattaforma di streaming è la detentrici dei diritti televisivi per il massimo campionato italiano per i prossimi cinque anni. Una conferma che ha portato anche a polemiche a causa della politica dei rincari dei prezzi degli abbonamenti voluta da DAZN che ha portato anche il Codacons a fare un esposto all’Antitrust.

Aumenti per tutti gli abbonati, vecchi e nuovi, che non sono stati graditi ovviamente dai tifosi che si vedono ‘costretti’ a spendere un bel po’ di soldi per poter vedere tutte le partite della propria squadra del cuore. I risultati della prima giornata non hanno premiato DAZN che ha visto scendere il numero di spettatori delle dieci partite.

Il primo turno ha registrato oltre 200mila spettatori in meno rispetto allo scorso anno, tenendo in considerazione anche le Zona Goal andate in onda nel primo weekend di campionato. Intanto però DAZN prova a venire incontro ai propri utenti e lo fa con una nuova partnership che consentirà di pagare in tre rate l’abbonamento annuale.

DAZN, partnership con Klarna: abbonamenti in tre rate

La novità riguarda la possibilità di pagare l’abbonamento DAZN prescelto in tre rate grazie alla partnership con Klarna, provider globale di pagamenti e servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale. La partnership consentirà ai nuovi clienti o a quelli che hanno già un account esistente, ma non un abbonamento attivo, di poter pagare l’abbonamento in tre rate.

L’accordo consente di distribuire l’intero importo dell’abbonamento annuale con pagamento anticipato in sessanta giorni con tre rate di pari importo. In particolare ci sarà il pagamento della prima rata al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, quindi la seconda rata dopo trenta giorni dal momento dell’acquisto, quindi l’ultima rata dopo sessanta giorni. Un modo per venire incontro agli abbonati che si sono lamentati dell’eccessivo costo del servizio.

In particolare un abbonamento annuale con pagamento anticipato per il piano Standard costa 359 euro, mentre quello Plus – sempre con pagamento anticipato in un’unica soluzione – ha un costo di 599 euro. Nuova possibilità quindi che va ad unirsi anche alla formula low cost Goal Pass che permette di vedere, per la Serie A, le tre partite in co-esclusiva con Sky per ogni turno di campionato.