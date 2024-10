Dazn corre ai ripari, la Serie A a metà prezzo: ecco la novità

Continua il calo di spettatori per DAZN che prova a correre ai ripari: la Serie A a metà prezzo, ecco l’ultima novità

È tornata la Serie A e tornano le dirette offerte da DAZN. La piattaforma di streaming, come noto, ha acquistato l’esclusiva del campionato italiano per i prossimi cinque anni. Fino alla stagione 2028/2029 tutte le partite del torneo tricolore saranno trasmesse in diretta streaming, mentre tre partite ogni turno saranno mandate in onda anche su Sky in co-esclusiva.

L’assegnazione dei diritti tv è stata accompagnata da numerose polemiche a causa anche degli aumenti dei prezzi: furiosi gli utenti per la crescita del costo degli abbonamenti DAZN e crollo degli spettatori nelle prime giornate di campionato. Il numero di persone connesse alla piattaforma streaming per guardare una partita di Serie A è in calo ed è anche questo, probabilmente, che ha spinto l’azienda a correre ai ripari.

Così, fino a domenica 27 ottobre, ci sarà la possibilità di guardare le partite del massimo campionato italiano pagando quasi la metà rispetto al prezzo di listino degli abbonamenti DAZN. Un’offerta a tempo che mira ad acquisire nuovi abbonati e punta a far crescere il numero degli spettatori che si godono lo spettacolo offerto dalla Serie A.

DAZN, nuova offerta: Serie A con lo sconto

Guardare la partite di Serie A con lo sconto è possibile, sfruttando l’offerta DAZN rivolta ai nuovi clienti. Si tratta, come detto, di una proposta valida soltanto fino al 27 ottobre, quindi c’è ancora un’altra settimana di tempo per attivarla. Ma cosa prevede?

DAZN ha lanciato una promozione che offre ai nuovi clienti la possibilità di abbonarsi al pacchetto standard a prezzo ridotto rispetto a quello di listino. Si pagherà, infatti, 19,90 euro al mese per chi decidesse di vincolarsi per 12 mesi.

Non una tariffa per tutto l’anno di abbonamento: lo sconto, infatti, sarà in vigore soltanto per tre mesi, terminati i quali il prezzo tornerà ad essere di 34,99 euro mensile. Ma anche chi non vuole vincolarsi per un anno intero avrà la possibilità di sfruttare la promozione DAZN. In questo caso però il prezzo sarà maggiorato: per tre mesi si pagheranno 24,90 euro mensili, quindi si tornerà al prezzo di listino pari a 44,99 euro con l’opportunità di svincolarsi però in qualsiasi momento.

Una proposta che mira, come detto, ad aumentare il numero di abbonamenti e ad attirare nuovi clienti, provando così a frenare il calo degli spettatori a cui si sta assistendo dall’inizio del campionato.