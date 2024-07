Dazn, nuova formula economica: ecco come risparmiare e dove vedere le partite

DAZN ha attivato una nuova formula, più economica, per poter vedere le partite di Serie A e non solo: tutte le informazioni utili

DAZN al centro delle polemiche per i recenti rincari in tema di abbonamenti. La piattaforma streaming ha ottenuto i diritti per trasmettere la Serie A per le prossime cinque stagioni, con la possibilità di mandare in onda tutte le partite del campionato italiano con tre incontri a giornata in co-esclusiva con Sky.

Ad accompagnare però la rinnovata partnership ci sono stati anche una serie di aumenti dei prezzi degli abbonamenti che hanno fatto molto discutere. Ora arriva un’ulteriore novità per gli utenti interessati, una nuova formula di abbonamento che va ad aggiungersi ai piani già disponibili: Goal Pass. Si tratta di una formula economica, considerato che il prezzo parte da 10,75 euro al mese per arrivare a 19,99 euro.

Entrando nel dettaglio, per chi è interessato al pagamento in una soluzione unica il prezzo è di 129 euro (quindi 10,75 al mese), mentre per chi preferisce il pagamento annuale dilazionato il costo è di 13,99 euro al mese per 12 mesi. Infine, chi sceglie la formula mensile senza vincoli dovrà pagare 19,99 al mese. Ma cosa consente di vedere la formula Goal Pass di DAZN?

Il nuovo tipo di abbonamento dà la possibilità di vedere le partite della Liga, il meglio del campionato portoghese e la Champions League femminile. Ovviamente c’è spazio anche per la Serie A, anche se non tutte le partite del campionato italiano saranno visibili.

DAZN, Goal Pass: prezzo e informazioni sulla nuova formula

La formula Goal Pass consentirà, infatti, di vedere per ogni giornata di Serie A le tre partite in co-esclusiva con Sky. Inoltre, a completare il pacchetto anche approfondimenti e la trasmissione della domenica sera. DAZN, che ha tattiche di acquisizione degli abbonati diverse in base all’area geografica, prova una nuova strada per attirare nuovi clienti.

La nuova formula economica ha un costo più accessibile rispetto ai pacchetti tradizionali che negli ultimi tempi hanno subito un ulteriore aumento dei prezzi. Soffermandoci sulla Serie A, i pacchetti Standard e Plus consentono di vedere tutte le partite del massimo campionato italiano, oltre agli altri eventi sportivi.

Nel primo caso sarà possibile avere connessi fino a due dispositivi, ma sulla stessa linea internet. Nel secondo caso, invece, si potrà avere connessi due dispositivi anche su due linee internet diverse. Il pacchetto Standard ha un costo di 44,99 euro al mese per la formula senza vincoli (49,99 per chi paga tramite store terzi) e di 34,99 per chi accetta il vincolo di 12 mesi. Disponibile anche il pagamento annuale al costo di 359 euro (circa 29,9 al mese).

La formula Plus, invece, ha un costo di 69,99 euro al mese per l’abbonamento senza vincoli. Chi sceglie di legarsi a DAZN per 12 mesi pagherà, invece, 59,99 al mese. Infine, la formula annuale per l’abbonamento Plus ha un costo di 599 euro (circa 49,9 al mese).